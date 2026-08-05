Tras ampliar el periodo para el registro de líneas telefónicas, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que las personas que no cumplan con este proceso, conforme el calendario estipulado, perderán su servicio de manera temporal.

Este mes de agosto vence la prórroga para los números telefónicos que terminen en 0. Y si por alguna razón no logras realizar la vinculación, debes saber que existe la posibilidad de recuperar tu línea.

Hoy en Techbit te decimos cómo.

¿Cuáles son los pasos para recuperar mi línea si no la vinculo?

El registro de líneas telefónicas es una medida aprobada por la CRT a principios de este año, y tiene por objetivo eliminar el anonimato que permite usar este servicio para cometer delitos como fraudes, extorsión y robo de identidad.

Si no realizas la vinculación, con tu CURP si eres persona física o con tu RFC bajo persona moral, es posible recuperar el servicio dentro de los 90 días posteriores a la suspensión.

El proceso, es el siguiente:

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En tu celular, ingresa al portal oficial de la CRT https://registratulinea.crt.gob.mx/

Pulsa “Registra tu línea”.

Selecciona tu compañía.

Entra al portal de la compañía telefónica e ingresa tu número.

Toma una foto de tu credencial (por ambos lados) para verificar su autenticidad.

Valida tu identidad con la cámara de tu celular, siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla.

¡Listo! Ya podrás usarla con completar el registro. Recuerda que mientras esté desactivada temporalmente, sólo podrás hacer llamadas de emergencia.

Si no vinculas tu línea telefónica, únicamente podrás hacer llamadas de emergencia. Foto: Unsplash

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Si prefieres recuperarla de manera presencial, acude al Centro de Atención a Alientes de tu compañía y presenta una credencial oficial. El personal ingresará tu información al sistema, realizará la captura de datos biométricos para validar tu identidad y finalmente te confirmará el registro de la línea telefónica.

No vuelvas a dejar pasar el plazo de los 90 días; algunas compañías telefónicas suelen reutilizar los números inactivos y reasignarlos a otros usuarios.

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¿Qué líneas tienen que registrarte este mes de agosto 2026?

Este mes, los usuarios cuyo número de celular termine en 0 y 1 deben realizar la vinculación antes del 15 y 30 de agosto, respectivamente. Si eres uno de ellos, cumple con el proceso en tiempo y forma.

Calendario para la vinculación de líneas telefónicas. Foto: CRT

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