Dentro del ecosistema digital hay estafas discretas que pasan desapercibidas para vulnerar a tantos usuarios como sea posible, y una de ellas es el task scam. Si bien no es nueva, recientemente ha ganado notoriedad entre los internautas mexicanos.

En esta estafa, los cibercriminales ofrecen a las víctimas dinero y otras recompensas a cambio de tareas simples como dar likes en publicaciones falsas de redes sociales y supuestas páginas verificadas.

Para que este fraude no te tome por sorpresa en Tech Bit te decimos cómo opera y qué puedes hacer para eludirlo.

El task scam es una estafa digital que no compromete la integridad de tu dispositivo pero sí a tu cuenta bancaria. Foto: Magnific

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¿Cómo es la estafa que te ofrece dinero a cambio de likes?

Desde hace algunos meses, corporaciones como la Policía Cibernética de Tamaulipas han dado a conocer que en WhatsApp, TikTok e Instagram operan grupos delictivos que engañan a la población bajo la estafa del task scam.

Como lo mencionamos, esta trampa consiste en que los cibercriminales se hacen pasar por compañías reconocidas para crear chats grupales a los que agregan a sus víctimas para ofrecerles un supuesto trabajo flexible y atractivo, en el que deben dar likes a publicaciones de redes sociales y sitios verificados.

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Conforme avanza la conversación, la oferta se torna más llamativa, ya que los estafadores también se hacen pasar por usuarios que aceptaron el “trabajo” y envían mensajes como: “Este trabajo es fantástico, me he ganado mucho dinero en solo dos días” para persuadir a las personas.

Una vez que caen, comienzan a laborar de forma "normal" pero al recaudar sus ganancias y querer reclamarlas, los estafadores les piden un pago para tener derecho a obtenerlas, y cuando las víctimas realizan la transacción acordada no reciben nada a cambio.

Algo característico de esta estafa es que no pretende dañar los dispositivos de los usuarios con algún malware y solo se centra en sus billeteras digitales.

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Evita caer en el task scam con acciones sencillas de seguridad. Foto: Unsplash

¿Cómo evitar la estafa del task scam?

De acuerdo con la empresa de ciberseguridad ESET, algunas de las señales que pueden ayudarte a identificar el task scam son:

Recibir mensajes no solicitados en WhatsApp, Telegram, TikTok, etc.

Te añaden a chats grupales y envían mensajes sospechosos. Además, la mayoría de miembros no tiene fotos de perfil y sus nombres de usuario son peculiares.

Ofrecen trabajos sencillos con salarios generosos.

Te solicitan que realices tareas rutinarias como dar likes a contenido en línea.

Te piden dinero a cambio.

Si te encuentras con esta estafa, lo mejor que puedes hacer es ¡no responder a ningún mensaje y abandones el chat grupal. ¡Mantente atento al task scam para que no seas una víctima más de este fraude!

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