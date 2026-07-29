Las tablets Android suelen dividirse en dos categorías: las que buscan sustituir a una computadora para trabajar y las que están pensadas para consumir contenido. REDMAGIC decidió tomar un camino distinto con la Astra 2, un dispositivo que desde el primer momento deja claro que fue creado para jugar.

Después de utilizarla durante siete días como equipo principal para entretenimiento, videojuegos, navegación web, redes sociales y consumo multimedia, la conclusión es clara: esta no es una tablet para todos, pero sí una de las propuestas más completas para quienes priorizan el rendimiento.

Lejos de apostar únicamente por una hoja técnica llamativa, REDMAGIC reunió varios elementos que rara vez coinciden en un mismo dispositivo: una pantalla OLED con alta frecuencia de actualización, uno de los procesadores más potentes de Qualcomm y un sistema de refrigeración líquida que busca mantener el rendimiento incluso cuando la carga de trabajo aumenta.

REDMAGIC presenta Astra 2. Foto: Cortesía

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Diseño: una identidad gamer sin sacrificar comodidad

La Astra 2 mantiene el lenguaje de diseño característico de REDMAGIC. El cuerpo combina aluminio y cristal, incorpora iluminación RGB personalizable y algunos detalles transparentes que permiten identificarla inmediatamente como un dispositivo pensado para videojuegos.

Sin embargo, más allá de la estética, lo que realmente sorprende es su tamaño. Con apenas 363 gramos de peso y un grosor de 6.9 milímetros, resulta cómoda incluso después de varias horas de uso continuo. No transmite la sensación de fatiga que suelen provocar algunas tablets de mayor tamaño, algo que se agradece cuando se sostiene con ambas manos durante sesiones prolongadas.

Otro acierto es el diseño completamente plano. El módulo de la cámara prácticamente no sobresale, por lo que la tablet permanece estable cuando se utiliza sobre una mesa.

Pantalla OLED de 185 Hz: uno de sus mayores atractivos

Si hay un apartado donde la Astra 2 convence desde el primer momento es la pantalla.

El panel OLED de 9.06 pulgadas ofrece colores intensos, excelente contraste y negros profundos, características que hacen que tanto videojuegos como películas y series luzcan muy bien.

La frecuencia de actualización de 185 Hz aporta una sensación de gran fluidez al desplazarse por la interfaz y navegar entre aplicaciones. Aunque no todos los juegos son capaces de aprovechar esa tasa de refresco, la respuesta táctil transmite precisión y rapidez.

También destaca el brillo, suficiente para utilizarla en exteriores sin demasiadas complicaciones, mientras que los marcos reducidos favorecen una experiencia inmersiva.

Rendimiento: potencia de sobra para jugar y mucho más

En el interior encontramos el Snapdragon 8 Elite Gen 5 acompañado por el coprocesador REDMAGIC RedCore R4, además de configuraciones con hasta 16 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento.

Durante la semana de uso, la experiencia fue consistente. Abrir varias aplicaciones, alternar entre juegos, plataformas de streaming y navegación web nunca representó un desafío para el equipo.

Astra 2 cuenta con una pantalla OLED con excelente calidad de imagen. Foto: Cortesía

La sensación general es la de un dispositivo extremadamente rápido. Las aplicaciones cargan casi de inmediato, la multitarea se mantiene fluida y Android responde con rapidez incluso cuando existen varios procesos ejecutándose en segundo plano.

No es únicamente una tablet para videojuegos; también ofrece potencia suficiente para edición ligera de fotografía y video, productividad y consumo multimedia.

El sistema de refrigeración marca la diferencia

Uno de los principales argumentos de REDMAGIC es el sistema AquaCore Cooling System 2.0, que combina ser la primera tableta en integrar refrigeración líquida, una cámara de vapor y metal líquido para mejorar la disipación del calor.

Más allá de los términos técnicos, lo importante es el resultado.

Durante sesiones de uso prolongadas, la tableta mantuvo una temperatura controlada y nunca resultó incómoda al sostenerla. El calor existe —como ocurre en cualquier dispositivo cuando se le exige un alto rendimiento—, pero está mejor distribuido y no afecta la experiencia de uso.

Ese control térmico también ayuda a que el rendimiento se mantenga estable cuando la exigencia aumenta.

Batería: suficiente para una jornada completa

La batería de 8,300 mAh cumple con lo esperado para un dispositivo de estas características.

En un uso mixto, alternando videojuegos, video en streaming, navegación y redes sociales, fue posible completar una jornada sin necesidad de buscar el cargador constantemente.

Cuando finalmente hizo falta recargarla, la carga rápida de hasta 75 W permitió recuperar energía en poco tiempo, un aspecto especialmente útil para quienes acostumbran a utilizar el equipo durante varias horas.

Software: pensado para jugadores

REDMAGIC OS mantiene una fuerte orientación hacia el gaming.

Funciones como Game Space permiten administrar títulos, configurar perfiles de rendimiento y personalizar diferentes parámetros del dispositivo.

Aunque el sistema ofrece muchas opciones para jugadores avanzados, algunas herramientas pueden resultar innecesarias para quienes únicamente buscan una tablet para entretenimiento cotidiano.

Fuera de ese enfoque, Android 16 se mueve con total fluidez y la experiencia general resulta estable.

Audio y multimedia

La experiencia multimedia también merece una mención.

Los altavoces estéreo ofrecen un volumen elevado y una buena separación de canales, suficiente para disfrutar películas, series y videojuegos sin necesidad de utilizar audífonos en la mayoría de las situaciones.

Android también puede conquistar a los gamers. Foto: Cortesía

Sumados a la calidad del panel OLED, convierten a la Astra 2 en un dispositivo especialmente atractivo para consumir contenido.

Lo mejor

Pantalla OLED con excelente calidad de imagen.

Rendimiento sobresaliente gracias al Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Sistema de refrigeración que ayuda a mantener un desempeño estable.

Diseño ligero y cómodo.

Carga rápida y buena autonomía.

Dos puertos USB-C, una característica poco común en tablets.

¿Vale la pena comprar la REDMAGIC Astra 2?

La REDMAGIC Astra 2 no intenta competir directamente con las tabletas enfocadas en productividad. Su objetivo es mucho más específico: ofrecer la mejor experiencia posible para jugar.

Y lo consigue gracias a una combinación muy difícil de encontrar en otro dispositivo de este tamaño: potencia, una pantalla sobresaliente, buena autonomía y un sistema de refrigeración pensado para mantener el rendimiento durante largas sesiones.

Si buscas una tablet para trabajar exclusivamente, probablemente existan alternativas más adecuadas. Pero si los videojuegos ocupan un lugar importante en tu día a día y además quieres un equipo capaz de responder con soltura en tareas de entretenimiento y multitarea, la Astra 2 se coloca entre las opciones más completas disponibles actualmente.

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