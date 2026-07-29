Cierra los ojos un momento y piensa en comida china. Es muy probable que lo primero que vega a tu mente sea una cajita blanca para llevar con arroz frito, unos agridulces trozos de pollo a la naranja o un chop suey basto. Y no te culpamos: durante décadas, ese fue nuestro único punto de referencia con los sabores de Asia.

Pero si en algún momento te has preguntado ¿dónde se come verdadera comida china en la Ciudad de México?, la respuesta no está en un buffet rápido, sino en una mesa de la colonia Condesa donde la comida se sirve con historia, paciencia y mucho corazón.

En la esquina de Av. Tamaulipas 95 se encuentra Asian Bay, un espacio que acaba de celebrar su 15 aniversario y 80 años de historia, por lo que en 2015 y 2017 fue reconocido por la Embajada de China en México como el restaurante chino más auténtico del país.

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Con recetas que representan cuatro regiones gastronómicas de China, Asian Bay celebra 15 años de llevar la auténtica tradición familiar a la colonia Condesa. Fotos: Facebook Asian Bay.

¿Qué pedir en Asian Bay?

Al tomar asiento te vas a encontrar con una carta de más de 250 opciones. Puede imponer al principio, pero no te abrumes, la cocina china no es una sola, sino un mapa dividido en cuatro grandes regiones gastronómicas que presenta muy bien el chef Luis Alfonso Chiu Kwok: el norte (Beijing), el sur (Cantón), el este (Shanghai) y el oeste (Sichuan).

Si quieres vivir la experiencia auténtica, estos son tres platillos que tienes que pedir sí o sí:

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Los Dim Sum (el abrazo del sur)

El Dim Sum es el equivalente cantonés al “apapacho” en la mañana. En Asian Bay no existen los congelados, cada semana doblan a mano 2,000 dumplings, y cada uno de ellos debe llevar por lo menos diez pliegues perfectos antes de ir a la vaporera.

Te recomendamos los Xiao Long Bao, originarios de Shanghái que te sorprenderán con el delicioso caldo caliente de su interior, ¡explotará su sabor en tu boca al dar la primera mordida!

Pato Pekin (el espectáculo del norte)

Olvídate de las versiones secas. El pato de aquí es crujiente, dorado y jugoso, gracias a un proceso artesanal de secado y horneado que toma días. Se sirve al centro de la mesa para que armes tus propios taquitos en crepas delgadas con cebollín y salsa hoisin. Es una fiesta para compartir con amigos o familia.

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El sazón de Sichuan (para quienes aman el picante con personalidad)

Si te gusta la emoción en el paladar, los platillos del oeste chino serán tus favoritos. Aquí el picante no busca “quemarte”, sino enamorarte a través de la famosa pimienta de Sichuan, que deja un cosquilleo fresco en la lengua. Las orejas de cerdo son toda una aventura gastronómica.

Así que la próxima vez que tengas antojo de comida oriental, regálate una visita a Asian Bay:

Dirección : Av. Tamaulipas 95, Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc, 06170, CDMX.

: Av. Tamaulipas 95, Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc, 06170, CDMX. Horarios : Lunes a sábado de 13:00 a 22:00 hrs. y domingos de 13:00 a 20:00 hrs.

: Lunes a sábado de 13:00 a 22:00 hrs. y domingos de 13:00 a 20:00 hrs. Teléfono: 55 5553 4582.

Siéntate a la mesa, pide un té caliente, comparte una canasta de dumplings recién hechos y déjate llevar por una tradición familiar que cruzó el océano para enseñarnos a comer comida china auténtica.

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