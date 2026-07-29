La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo la vinculación a proceso de Isaí “N”, quien ya estaba en prisión por otros delitos, señalado por su probable participación en el homicidio de un hombre ocurrido el 16 de febrero de 2025 en la colonia Ajusco, alcaldía Coyoacán.

De acuerdo con la investigación, la víctima se encontraba frente a una tienda de abarrotes cuando fue agredida por varias personas. Presuntamente, Isaí “N” lo golpeó junto con otros sujetos y, una vez que cayó al suelo, lo atacó en repetidas ocasiones con un arma blanca en el tórax, causándole heridas que le provocaron la muerte. Tras la agresión, el imputado habría escapado a bordo de una motocicleta.

La Fiscalía informó que dictámenes periciales, el análisis de videograbaciones y el reconocimiento realizado por una testigo permitieron reconstruir los hechos e identificar al presunto responsable, con lo que un juez otorgó la orden de aprehensión.

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Como parte de las investigaciones, agentes de la Policía de Investigación establecieron que Isaí “N” sería posible integrante de una célula delictiva dedicada al narcomenudeo y relacionada con diversos hechos violentos en la colonia Ajusco, además de ser considerado un presunto generador de violencia en la zona.

Las autoridades también determinaron que el imputado ya se encontraba interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde enfrenta otro proceso penal por delitos contra la salud y cohecho. Por ello, la orden de aprehensión fue cumplimentada el pasado 22 de julio al interior del centro penitenciario.

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Durante la audiencia realizada el 28 de julio, un juez de control determinó vincularlo a proceso por el delito de homicidio calificado, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

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