La alcaldía Miguel Hidalgo informó que pasadas las 19:00 horas, fue liberada la circulación vehicular en Bosques de la Reforma, luego del deslave que se registró ayer por las lluvias.

En redes sociales, la demarcación explicó que sus equipos de Prevención, Obras, y Medio Ambiente, en conjunto con Bomberos y personal de la Secretaría de Obras, trabajaron arduamente en la zona.

“Ayer fue muy difícil poder trabajar por falta de luz y seguridad para los trabajadores, pero desde hoy muy temprano el alcalde Mauricio Tabe nos instruyó, al área de Obras, Servicios Urbanos y Arbolado a retirar todo este material caído para poder reabrir la vialidad lo más pronto posible, además de mitigar algunos riesgos”, comentó José Piña, director Ejecutivo de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la demarcación.

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Las fuertes lluvias registradas durante la noche de ayer en la Ciudad de México provocaron un deslave sobre Avenida Bosques de la Reforma, en la colonia Bosques de las Lomas, alcaldía Miguel Hidalgo, lo que ocasionó afectaciones a la circulación vehicular la mañana de este miércoles.

De acuerdo con autoridades capitalinas, el deslizamiento de tierra dejó una gran cantidad de lodo y piedras sobre la vialidad, además de afectar un poste de alumbrado público.

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