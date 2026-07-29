El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, entregó la rehabilitación del Parque Jaime Torres Bodet, así como la renovación de banquetas y la habilitación de rampas y cruces seguros en Lomas de Chapultepec, obras financiadas con recursos de mitigación derivados del desarrollo inmobiliario de Reforma 505, por lo que no representaron ningún gasto.

Estos trabajos forman parte de las obligaciones de mitigación que deben cumplir los desarrolladores para compensar el impacto de sus proyectos y mejorar el entorno urbano de las zonas donde construyen.

Durante la entrega, Tabe destacó que el desarrollo inmobiliario puede traducirse en beneficios para la comunidad cuando las mitigaciones se ejercen con transparencia y en favor del espacio público.

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“La visión de este gobierno es que el desarrollo es positivo cuando los recursos de mitigación se aplican debidamente en la zona, cuando son transparentes y claros, para maximizar la obra pública. El desarrollo inmobiliario no es malo; lo malo es cuando hay corrupción y cuando se explotan las zonas y solamente se les dejan problemas a los vecinos”, afirmó.

El alcalde sostuvo que la visión de su administración es que todos los desarrolladores cumplan con sus obligaciones, como ocurrió con Grupo SOMA, desarrolladora responsable de la torre de oficinas de BBVA México en Reforma 505, que atendió de manera oportuna las obras de mitigación requeridas.

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“No tuvimos que estar regateando ni presionando; se hizo el planteamiento, se habló muy claro, respondieron de inmediato y dijeron: 'vamos a jalar en esta obra de espacio público'. Así es como estamos trabajando todos los días, y lo digo porque no con todos los desarrolladores es la misma historia", señaló.

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David Rodríguez Lara, Director Ejecutivo de Servicios Urbanos, destacó que este proyecto demuestra cómo la colaboración entre el gobierno y la iniciativa privada puede traducirse en mejores espacios para la ciudadanía. “A través de estos esquemas de integración urbana es que se aprovecha el recurso privado para aplicarlo en lo público de manera responsable y transparente, y aquí está el resultado”.

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La rehabilitación del Parque Jaime Torres Bodet incluyó la renovación de andadores y banquetas, saneamiento del arbolado y retiro de muérdago, plantación de árboles y herbáceas, instalación de nuevo mobiliario urbano y luminarias, así como espacios incluyentes con rampas, adoquín permeable y losetas podotáctiles para facilitar la movilidad de personas con discapacidad visual. Con estas acciones, el parque ofrece un espacio más seguro, accesible y sustentable para quienes viven, trabajan y transitan por esta zona.

LL