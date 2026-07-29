Mérida, Yucatán. - El nuevo presidente del Consejo Empresarial Turístico Jordy Abraham Martínez afirmó que la iniciativa privada participará activamente en el posicionamiento turístico de Yucatán, pero dejó claro que "la promoción institucional del destino corresponde a los gobiernos estatal y municipal".

El nuevo dirigente señaló que los empresarios aportarán desde la operación, la calidad de los servicios y la experiencia que recibe el visitante.

Durante su primer mensaje al frente del organismo, Abraham Martínez sostuvo que el papel del sector privado no es reemplazar las funciones de las autoridades turísticas, sino convertirse en aliados para fortalecer la competitividad del estado.

Aseguró que la verdadera promoción ocurre cuando el visitante recibe un buen servicio, regresa satisfecho a su lugar de origen y recomienda a Yucatán como destino.

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El nuevo presidente de CETUR asumió el cargo en un momento donde el sector turístico busca mayor coordinación entre empresarios y autoridades para impulsar conectividad, inversión y nuevos productos turísticos.

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Durante la toma de protesta estuvieron presentes el secretario de Fomento Turístico, Darío Flota Ocampo; la alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, y representantes del sector hotelero, restaurantero y empresarial.

Reiteró que trabajará de manera conjunta para fortalecer la competitividad turística del estado, pero dijo que no callarán su voz si observan situaciones incorrectas de parte de autoridades que puedan afectar al ramo turístico en general.

Sobre todo -agregó- porque es una fuente de ingresos para la economía yucateca.

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