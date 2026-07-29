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Culiacán, Sin. - Un Juez de Control y Enjuiciamiento vinculó a proceso a Leonel Paul “N”, por su probable responsabilidad en la muerte de una mascota domestica de nombre Max, en la comunidad del Poblado Cinco, del municipio de Ahome.
Durante la audiencia inicial se formuló imputación y, previa solicitud del ministerio público, el juez resolvió vincularlo a proceso, imponiendo como medida cautelar prisión preventiva justificada y se otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
Según las investigaciones, el pasado 23 de julio, en la comunidad, denominada Poblado Cinco, del municipio de Ahome, el imputado le causó la muerte a un perrito de nombre Max y lesionó a dos más, presuntamente porque los animales entraron a su casa y le causaron desorden.
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El dueño de los lomitos, Rodrigo Castro, presentó formalmente la denuncia respectiva e identificó como el presunto responsable a uno de sus vecinos de nombre Paul “N”, el cual, primeramente, en redes sociales justificó el acto y luego de retractó de su acción.
De acuerdo al informe la Policía Municipal de Ahome, informó que el jueves pasado acudió a dicha comunidad ejidal al recibir reportes de supuestas detonaciones de arma de fuego, contra varios perritos, los cuales estaban lesionados. Al presentarse en el lugar confirmaron que uno de ellos ya había fallecido por una lesión en el abdomen.
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Según los datos que se conocen, el presunto autor de estos actos de violencia contra tres animalitos esgrimió que estaba cansado que estos se metieran a su casa a robarle la comida y a causarle desorden, por lo que decidió lastimarlos.
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dmrr/cr
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