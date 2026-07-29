A solicitud de la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) revisará la actuación de sus elementos en la detención de Felipe Lomelí, acusado presuntamente de portación de armas exclusivas del Ejército, en el municipio de Jesús María.

Esto, luego que el martes 28 de julio, durante el arranque de las obras para el Puente de las Margaritas, un grupo de familiares de Felipe protestó y exigió justicia por el hombre, quien aseguran, fue detenido injustamente.

Por lo que, la gobernadora Tere Jiménez dialogó con los manifestantes y aseguró que ya estaba investigando el caso y determinaron que era inocente.

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Así que, sacó su celular y frente a todos, en altavoz, llamó al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y le pidió que revisará el proceso.

"El sábado (25 de julio) hubo un operativo acá en Aguascalientes, la gente molestísima, de lo que llevamos de una investigación, se llevaron a una persona que todos lo conocen como inocente, él trabaja en el campestre en mantenimiento y vendiendo jugos. Pedimos que se revisen los expedientes, ya que, de lo que, investigamos es inocente", dijo la mandataria estatal.

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Ante ello, García Harfuch le pidió a Tere Jiménez que el fiscal estatal, Manuel Alonso García, le compartiera un resumen del tema para que lo revisara.

Luego de esto, la gobernadora le envió un video junto a los familiares de Felipe Lomelí para exigir justicia.

Se viraliza detención de Felipe Lomelí

En redes sociales, comenzaron a circular los videos de la detención de Felipe Lomelí. En ellos, los familiares de la presunta víctima le piden a los elementos de seguridad que muestren la orden de aprehensión.

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En otro de los metrajes, se ve a más de 10 elementos sujetando y tratando de contener a los familiares que pedían se identificaran al temer que fuera un secuestro. "No traen placas, ¿por qué no traen places?", les cuestionan.

En un segundo clip, se ven a varias mujeres que interponen el cuerpo y piden ayuda, además se ve caer a un adulto mayor al suelo y le ayudan a levantarse.

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Seguridad revisará actuación de elementos

La Secretaría de Seguridad compartió dentro de sus logros la detención de seis personas en el municipio de Jesús María en Aguascalientes y el municipio de Tabasco en Zacatecas, entre ellos destacó que se capturó a uno de los principales generadores de violencia de una célula delictiva.

La dependencia federal informó que se les decomisó "un arma de fuego corta, dos cargadores, 15 cartuchos, 1,650 dosis de metanfetamina, 150 de marihuana, dos vehículos y cinco inmuebles".

Tras la llamada de la gobernadora con Harfuch, Seguridad afirmó que "se revisa el caso para verificar que la actuación del personal se haya realizado conforme a los protocolos y al marco legal aplicable", dijo.

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Felipe Lomelí es inocente

Familiares y amigos crearon la página de Facebook "Felipe Lomeli es inocente", para convocar a manifestaciones. Ahí lo describen como "un hombre de trabajo que fue detenido injustamente" por las autoridades federales.

Además, de exigir su liberación inmediata, piden una disculpa pública y una sanción para los elementos que actuaron con brutalidad policial. "Trabajar honestamente no es un crimen", dicen.

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Convocan a una manifestación pacífica, el próximo sábado 1 de agosto a las 8:00 de la mañana, en los juzgados federales de Aguascalientes, ubicados en la Carretera Salida a Calvillo. "No más injusticias, exigimos la verdad".

Finalmente, hicieron un llamado a "hacer bien su trabajo" a la jueza del caso Yuridia Bello Camacho.

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bmc