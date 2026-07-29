La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, y el de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el general Ricardo Trevilla, acudieron a la Montaña Alta de Guerrero, donde llevaron los programas "Tianguis del Bienestar" y "Sí al Desarme, Sí a la Paz".

En Olinalá, con la presencia también de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, y la representante adjunta de la ONU-DH en México, Maia Campbell, la secretaria de Gobernación convocó a la ciudadanía a retirar las armas de los hogares para evitar accidentes fatales.

Mencionó también que la estrategia de seguridad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum privilegia la atención a las causas de la violencia y el fortalecimiento de las comunidades.

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Segob y Defensa llevan programas de paz a Guerrero (29/07/2026). Foto: Especial

Hasta el momento en Guerrero se han realizado 17 jornadas en 16 municipios, en beneficio de más de 54 mil 500 familias.

Mientras que el Tianguis del Bienestar, en todo México, ha llegado a 801 comunidades de cuatro estados (Guerrero, Oaxaca, Puebla y Michoacán), donde se han distribuido más de 3 millones 400 mil artículos a más de 400 mil personas.

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La Segob indicó que el módulo de “Sí al Desarme, Sí a la Paz” permanecerá en la plaza principal de Olinalá hasta el 3 de agosto, en conjunto con la Sedena y la iglesia católica.

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Este programa ya recorrió 11 municipios de Guerrero, donde se han retirado 165 armas de fuego de los hogares, más de 5 mil cartuchos y 102 cargadores.

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A nivel nacional, la población ha canjeado 11 mil 738 armas: seis mil 456 cortas, tres mil 422 largas y mil 860 granadas.

Segob y Defensa llevan programas de paz a Guerrero (29/07/2026). Foto: Especial

Ante el general Trevilla, Rosa Icela Rodríguez agradeció a la Secretaría de la Defensa Nacional su disposición y apoyo para hacer posible estos programas.

“El invaluable trabajo social de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional constituye una de las más altas expresiones de su vocación de servicio y de su compromiso con el pueblo de México", externó.

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