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Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), indicó que el asesinato del periodista Alejandro Leyva en Oaxaca ya lo atrajo la Fiscalía General de la República (FGR).
En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes en Cuernavaca, Morelos, también se informó que la Secretaría de Gobernación (Segob) tendrá una reunión con la familia del periodista asesinado.
“Este homicidio ya fue atraído en su totalidad por la Fiscalía General de la República (FGR) y es un caso que vamos a trabajar, gabinete de Seguridad con la Fiscalía General de la República, ya es una investigación federal”, dijo García Harfuch.
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“¿Hay una responsabilidad gubernamental o por dónde va la línea de investigación?”, se le preguntó.
“Apenas va iniciando la investigación, pero sí es importante que sepa la ciudadanía que ya es una investigación que asumió la federación”, respondió el secretario de Seguridad.
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La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se está reuniendo con periodistas de Oaxaca.
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La titular de la Segob indicó que por instrucciones de la titular del Ejecutivo federal, sostendrá un encuentro con familiares del periodista asesinado.
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“Tendremos esta reunión con la familia del periodista fallecido, también con algunos periodistas que nos han pedido una reunión con la exigencia de que el homicidio no quede impune, y así nos hemos comprometido a diversas reuniones”, dijo Rodríguez al garantizar que no habrá impunidad.
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