Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), aseguró que en Morelos avanza la atención a las causas como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 24 de julio en Morelos, Rodríguez indicó que se han alcanzado mil 40 acuerdos en materia de seguridad en la entidad.

La secretaria de Gobernación reportó que con el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz” en 10 municipios de esta entidad, del 1 de octubre de 2024 al 30 de junio de 2026, la población intercambió de forma anónima y voluntaria 172 armas de fuego por dinero en efectivo. “De esta manera seguimos promoviendo la cultura de la paz”, dijo.

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Al destacar acciones de atención para las juventudes con actividades culturales y deportivas, la titular de la Segob mencionó que Morelos tiene una mesa de paz estatal y cinco mesas regionales que sesionan todos los días, encabezada por la gobernadora Margarita González.

“Se desarrollaron 275 jornadas por la paz, con la participación activa de más de 86 mil personas en su mayoría niñas, niños y jóvenes”, destacó entre otras acciones.

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“Reconocer y agradecer mucho a quienes asisten a las ferias de paz para acceder a programas y participar en actividades para fortalecer a las comunidades en el estado. Trabajan 12 consejos de paz y justicia, cívica estatal y los municipales que fueron instalados por la gobernadora y por la Secretaría de Gobernación que contribuyen con propuestas y acciones en materia de paz”, señaló.

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