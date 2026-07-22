Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), reportó el avance de las Jornadas por la Paz en el Estado de México con distintas acciones para la atención de infancias y juventudes.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles 22 de julio en Toluca, Rodríguez aseguró que el Estado de México es la entidad que más ha participado en el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”.

Expuso la secretaria de Gobernación que en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional, la iglesia católica, el gobierno del estado y los gobiernos municipales se llevó a cabo este programa en 54 municipios de la entidad.

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Del 1 de octubre de 20240 al 30 de junio pasado, la población intercambió de forma anónima y voluntaria 2 mil 766 armas de fuego por dinero en efectivo: “Es el estado que más ha participado, sus habitantes”.

Mencionó que en el Estado de México se han efectuado 440 reuniones de la mesa estatal y 14 mil 517 de las regionales y 5 interregionales, en las que se alcanzaron 932 acuerdos en materia de seguridad en la entidad. Además, destacó las jornadas por la paz con la participación activa de más de 400 mil personas, en su mayoría niñas, niños y jóvenes.

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Resaltó Rosa Icela Rodríguez distintas actividades sociales, culturales y deportivas como las visitas casa por casa para la atención de las y los jóvenes, así como la instalación de 100 consejos de paz y justicia.

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