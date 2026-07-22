[Publicidad]
Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), reportó el avance de las Jornadas por la Paz en el Estado de México con distintas acciones para la atención de infancias y juventudes.
En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles 22 de julio en Toluca, Rodríguez aseguró que el Estado de México es la entidad que más ha participado en el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”.
Expuso la secretaria de Gobernación que en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional, la iglesia católica, el gobierno del estado y los gobiernos municipales se llevó a cabo este programa en 54 municipios de la entidad.
Lee también México presenta 20 denuncias ante fiscalías de EU por muerte de mexicanos
Del 1 de octubre de 20240 al 30 de junio pasado, la población intercambió de forma anónima y voluntaria 2 mil 766 armas de fuego por dinero en efectivo: “Es el estado que más ha participado, sus habitantes”.
Mencionó que en el Estado de México se han efectuado 440 reuniones de la mesa estatal y 14 mil 517 de las regionales y 5 interregionales, en las que se alcanzaron 932 acuerdos en materia de seguridad en la entidad. Además, destacó las jornadas por la paz con la participación activa de más de 400 mil personas, en su mayoría niñas, niños y jóvenes.
[Publicidad]
Resaltó Rosa Icela Rodríguez distintas actividades sociales, culturales y deportivas como las visitas casa por casa para la atención de las y los jóvenes, así como la instalación de 100 consejos de paz y justicia.
nro/apr
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
Cierran por reconstrucción el Puente San Lorenzo; obras afectarán la conexión entre Chimalhuacán y Nezahualcóyotl
Economía
México ofrece oportunidades de crecimiento y entorno estable, afirma Santander; ve negociaciones difíciles del T-MEC
Estados
Hidalgo inicia reconstrucción tras afectaciones por vaguada monzónica; invierten 8 mil 115 mdp
Espectáculos
Stuart Bloom, "la peor opción" para ser el personaje principal del spin-off de "The Big bang theory", reconoce su creador