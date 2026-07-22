Walmart México sorprendió con una atractiva promoción en la lavadora Samsung de 20 kilogramos, un modelo ideal para familias numerosas o para quienes buscan ahorrar tiempo en cada ciclo de lavado.

Lo mejor es que ahora puede adquirirse en tan solo $8,490.00, además de contar con la posibilidad de pagarla a meses sin intereses con tarjetas participantes.

¿Por qué vale la pena comprar la lavadora Samsung de 20 kg?

La lavadora Samsung de 20 kg está diseñada para ofrecer un lavado eficiente incluso con grandes cargas de ropa. Su capacidad permite lavar cobijas, edredones, toallas y prendas voluminosas en un solo ciclo, reduciendo el consumo de agua y energía.

Entre sus principales características destacan:

Capacidad de 20 kilogramos.

Tina de gran tamaño para cargas pesadas.

Diversos programas de lavado para distintos tipos de prendas.

Sistema que ayuda a cuidar las telas durante cada ciclo.

Diseño moderno que combina con cualquier cuarto de lavado.

Bajo consumo de agua y energía en comparación con modelos tradicionales.

Además, Samsung incorpora tecnologías que optimizan el movimiento del agua y del tambor para conseguir una limpieza profunda sin maltratar la ropa.

Así aplican los meses sin intereses en Walmart

Uno de los mayores atractivos de esta promoción es que Walmart ofrece la posibilidad de adquirir la lavadora mediante meses sin intereses con tarjetas bancarias participantes.

[Publicidad]

Dependiendo de la institución financiera y de la promoción vigente, los compradores pueden diferir el pago en mensualidades fijas, facilitando la compra sin generar intereses adicionales: