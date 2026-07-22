La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el pasado 13 de julio, el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, presentó 20 denuncias ante fiscalías estatales y fiscalías de condado de dicho país por la muerte de 17 connacionales bajo custodia o en operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE en inglés).

Por medio de un comunicado, la Cancillería a cargo de Roberto Velasco, detalló otras de las acciones que ha hecho el Gobierno de México luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunciara que se presentarían las denuncias.

Añadió que 8 de las denuncias se presentaron ante fiscalías estatales y 12 ante fiscalías de condado en las jurisdicciones donde ocurrieron los fallecimientos, esto es en los estados de Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Louisiana, Missouri y Texas.

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Manifestantes sostienen pancartas durante la marcha de protesta "Justicia para Lorenzo" contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas por la muerte del migrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo, en el centro de Houston, Texas (11/07/2026). Foto: AFP

Otras medidas del Gobierno de México ante muerte de mexicanos

Otras de las medidas informadas por el Gobierno de México se encuentran:

El 14 de julio, la Embajada de México en Estados Unidos transmitió al Departamento de Justicia, por conducto del Departamento de Estado, la denuncia remitida por la Fiscal General de la República (FGR) respecto de los 17 casos, con la solicitud formal de abrir las investigaciones correspondientes y de emitir una respuesta sobre su curso.

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Asimismo, la semana pasada durante reuniones sostenidas con autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del ICE, el embajador Lazzeri comunicó las preocupaciones del Gobierno de México por las condiciones en los centros de detención, incluidos los operados por empresas privadas, por lo que solicitó el esclarecimiento de cada caso.

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En tan solo una semana, ICE ha terminado con la vida de dos migrantes, un mexicano y un colombiano. (14/07/26) Foto: EFE

Como previamente había comunicado, la SRE informó además que el 14 de julio, el canciller Roberto Velasco dirigió una carta al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk para informar los hechos y solicitar que considere recabar información mediante solicitudes de aclaración a Estados Unidos. Esta medida busca analizar su compatibilidad con los instrumentos internacionales de derechos humanos y en su caso, que se formulen recomendaciones técnicas para prevenir más actos similares.

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Finalmente, la Cancillería agregó que la red consular brinda asistencia y protección a las familias de los 17 connacionales fallecidos, así como ofrece acompañamiento jurídico, apoyo para el traslado de restos y todas las gestiones que las víctimas colaterales soliciten.

México toma nota sobre respuesta de EU

La semana pasada, México tomó nota de la devolución que hizo Estados Unidos de las cartas sobre agentes que operan en territorio estadounidense, ante la muerte de mexicanos en operativos o bajo resguardo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

La embajada de México en Estados Unidos informó que el embajador Roberto Lazzeri sostuvo una reunión en el Departamento de Estado, en Washington.

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Esto, como parte de los acercamientos diplomáticos que el Gobierno de México ha impulsado esta semana con autoridades estadounidenses, incluidos el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el ICE, con motivo del fallecimiento de personas mexicanas bajo custodia migratoria en el centro de detención de Adelanto, California.

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En el encuentro, el embajador Lazzeri precisó el alcance de la carta de cese y desistimiento emitida en días pasados: "Se trata de una comunicación dirigida a la empresa privada que opera dicho centro, en la que se le exhorta a apegarse a los protocolos aplicables y a respetar plenamente los derechos humanos de las personas bajo su resguardo".

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La embajada mexicana refirió que la carta se emitió en ejercicio de la función de protección consular reconocida por la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, de la que ambos países son parte, y con pleno respeto a las leyes, autoridades e instituciones de Estados Unidos.

"México toma nota de la devolución de dicha comunicación y constata que las preocupaciones que las motivaron han quedado formalmente planteadas por la vía diplomática, tanto en la reunión de hoy como en los encuentros sostenidos durante la semana con el DHS y el ICE.

"México continuará dando seguimiento puntual a cada caso y trabajando en coordinación con las autoridades estadounidenses bajo los principios de respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación", dijo.

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