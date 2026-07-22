Hay prendas que sobreviven a cualquier tendencia y los jeans son una de ellas. Sin importar si prefieres un corte recto, baggy o flare, encontrar el par perfecto puede tomar años, por lo que cuidarlo correctamente es casi una obligación. La buena noticia es que mantener el color original de la mezclilla es mucho más sencillo de lo que parece.

Uno de los errores más comunes es meter los jeans a la lavadora después de cada uso. De acuerdo con especialistas en cuidado textil e incluso marcas como Levi’s, el exceso de lavados acelera el desgaste de las fibras y hace que el color se desvanezca mucho más rápido.

Separa los jeans por colores antes de lavarlos. Foto: Unsplash

¿Cada cuánto debes lavar tus jeans?

A diferencia de otras prendas, los jeans no necesitan lavarse constantemente. Si no tienen manchas visibles o malos olores, puedes usarlos varias veces antes de meterlos a la lavadora.

Entre cada uso, basta con dejarlos airearse o limpiar alguna mancha específica con un paño húmedo para prolongar su vida útil.

Cómo lavar tus jeans sin que pierdan el color

Si llegó el momento de lavarlos, sigue estos consejos:

Voltea los jeans al revés antes de meterlos a la lavadora. Esto protege el color del roce con otras prendas.

al revés antes de meterlos a la lavadora. Esto protege el color del roce con otras prendas. Lávalos con agua fría, ya que el agua caliente favorece que el tinte se desprenda con mayor facilidad.

Utiliza un detergente suave y evita productos con blanqueadores o agentes demasiado agresivos.

Separa los colores. Los jeans oscuros deben lavarse con prendas de tonos similares para evitar transferencias de color.

oscuros deben lavarse con prendas de tonos similares para evitar transferencias de color. Elige un ciclo delicado o de baja velocidad para reducir el desgaste de la tela.

Te contamos cómo lavar tus jeans sin que pierdan el color. Foto: Freepik

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Evita la secadora

El calor es uno de los principales enemigos de la mezclilla. Siempre que sea posible, deja que tus jeans se sequen al aire libre, preferentemente a la sombra, ya que la exposición directa al sol también puede hacer que el color se desgaste.

Colgarlos por la pretina o extenderlos sobre una superficie ayudará a conservar mejor su forma.

Descubre los errores más comunes al lavar mezclilla. Foto: Freepik

Un pequeño cambio que hace la diferencia

Si quieres que tus jeans luzcan como nuevos durante más tiempo, la clave no está en comprar un detergente especial, sino en cambiar la forma en la que los lavas. Menos lavados, agua fría y secado al aire pueden hacer una gran diferencia para conservar ese tono de mezclilla que tanto te gusta y evitar que la prenda se deforme con el paso del tiempo.

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