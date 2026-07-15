Hay colaboraciones que parecen inevitables. Después de consolidarse como uno de los referentes de estilo más influyentes de México, Belinda fue presentada como la nueva embajadora de Levi’s para Latinoamérica, una alianza que une a dos nombres que han hecho de la autenticidad parte de su identidad.

La cantante, actriz y empresaria se suma a Behind Every Original, la plataforma global de la marca que reconoce a quienes desafían las reglas, impulsan conversaciones culturales y encuentran en la moda una forma de expresar quiénes son.

Conjuntos de Levi's. Foto: Cortesía Levi's

“Cada persona tiene una historia que define quién es, y yo siempre he buscado expresar la mía a través de la música, la moda y la creatividad. Me emociona unirme a Levi’s y formar parte de una plataforma que celebra la originalidad que hay detrás de cada persona”, compartió Belinda.

El denim, protagonista del nuevo capítulo de Belinda

Para anunciar esta nueva etapa, Belinda protagonizó una serie de fotografías donde el denim se convierte en el hilo conductor de cada look.

En una de las imágenes apuesta por unos jeans azul claro de corte relajado, combinados con un top blanco de satén con detalles de encaje, una fórmula que mezcla la estética romántica con el aire desenfadado que caracteriza a Levi’s.

Conjuntos de Levi's. Foto: Cortesía Levi's

En otro cambio de vestuario aparece con unos jeans grises de tiro medio y un crop top en tono arena, una combinación minimalista que confirma que las prendas básicas siguen siendo una de las mayores tendencias del momento.

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El negro también tiene protagonismo gracias a unos jeans oscuros de silueta recta, acompañados por una camiseta blanca ajustada que demuestra por qué un buen par de pantalones de mezclilla puede convertirse en la base de cualquier guardarropa.

Belinda es la nueva embajadora de Levi's. Foto: Cortesía Levi's

La campaña mantiene una estética limpia y natural: maquillaje luminoso, cabello suelto con ondas suaves y accesorios discretos que permiten que el denim sea el verdadero protagonista.

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Una alianza que celebra la originalidad

Con más de 150 años de historia, Levi’s ha vestido a músicos, artistas, deportistas y figuras que han marcado la cultura popular. La marca considera que Belinda representa esa nueva generación de creativos que ha sabido reinventarse constantemente sin perder su esencia.

Con esta alianza, Levi’s busca seguir impulsando la autoexpresión y la individualidad, mientras que Belinda suma un nuevo capítulo a una carrera en la que la moda se ha convertido en una extensión de su personalidad.

Más que una campaña de denim, esta colaboración celebra la idea de que detrás de cada prenda existe una historia y que la originalidad sigue siendo el mejor accesorio para llevar cualquier look.

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