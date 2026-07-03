Belinda sabe cómo hacer tendencia prácticamente cualquier cosa que usa. Esta vez no fue un vestido de alfombra roja ni un look de escenario, sino una pijama rosa de rayas que compartió en Instagram acompañada de un divertido ”¡A que sí!”, haciendo referencia a la frase que se volvió viral tras confundirse durante una entrevista.

Belinda con pijama camisera y bralette. Foto: Instagram @belindapop

El momento ocurrió cuando la cantante intentó repetir el famoso “¿Y si sí?” de la afición mexicana, pero terminó diciendo “¡A que sí!”, un error que rápidamente se convirtió en meme y que ella misma decidió abrazar con humor.

Ahora, además de la frase, lo que llamó la atención fue el conjunto que llevaba puesto: una pijama satinada con inspiración clásica que ya despertó curiosidad entre sus seguidores.

¿Cuánto cuesta la pijama de Belinda?

El conjunto pertenece a Victoria’s Secret y corresponde al Conjunto de pijama larga de satén, disponible en un estampado de rayas rosas y blancas con vivos en contraste, distintivo de la marca.

La pijama está confeccionada en satén, incluye camisa de manga larga con bolsillo frontal y pantalón a juego con cintura elástica, un diseño inspirado en los clásicos conjuntos para dormir que nunca pasan de moda. Su precio es de $2,599 pesos mexicanos.

El estilo de pijama camisera se suele usar en telas satinadas. Foto: Victoria Secret's

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Así es el look relajado de Belinda

Lejos del glamour de los escenarios, Belinda apostó por un look completamente natural. En las fotografías aparece con el cabello suelto en ondas suaves, maquillaje muy ligero y lencería blanca debajo de la camisa satinada ligeramente abierta.

El resultado es una estética effortless que combina comodidad con ese aire sofisticado que caracteriza las campañas de loungewear y sleepwear de lujo.

Belinda eligió un modelo de mangas largas. Foto: Instagram @belindapop

Con unas cuantas fotografías y una frase que ya forma parte de la conversación en redes sociales, Belinda volvió a demostrar que sabe cómo convertir un momento espontáneo en tendencia.

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