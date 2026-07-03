La reportera y propietaria del portal de noticias web Pulso Informativo Nanchiteco, Roxana Guzmán Ramírez -la cual había sido privada de la libertad por un grupo armado el pasado dos de junio en el sur de Veracruz-, fue asesinada por sus captores.

La Fiscalía General del Estado confirmó que restos hallados como parte de sus diligencias ministeriales dieron positivo y confirmaron que se trataba de la comunicadora.

“Se estableció que 𝗹𝗼𝘀 𝗱𝗶𝗰𝘁𝗮́𝗺𝗲𝗻𝗲𝘀 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗹𝘂𝘆𝗲𝗿𝗼𝗻 𝗲𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝗼 𝗱𝗲 𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝘆 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝗿𝗺𝗮𝗿𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗺𝗮𝗻𝗲𝗿𝗮 𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶́𝗳𝗶𝗰𝗮 𝗾𝘂𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝗿𝗲𝘀𝘁𝗼𝘀 𝗹𝗼𝗰𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗱𝘂𝗿𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗹𝗮𝘀 𝗱𝗶𝗹𝗶𝗴𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮𝘀 𝗰𝗼𝗿𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝗱𝗲𝗻 𝗮 𝗹𝗮 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗼𝗱𝗶𝘀𝘁𝗮, hecho que fortalece la investigación y las acciones emprendidas para el esclarecimiento de estos sucesos”, informó en un comunicado de prensa.

Aunque la fiscalía no dio mayores detalles, previamente se conoció que habían sido localizados restos humanos en un rancho del sur de Veracruz, donde agentes ministeriales ejecutaron un cateo.

Lee también A 4 días del secuestro de la periodista Roxana Guzmán en Veracruz, esto sabemos del caso; identifican vehículo implicado

A principios de junio, fue privada de la libertad la reportera, un hecho ocurrido en el sur de Veracruz que causó conmoción porque fue videograbado el momento en que sujetos armados ingresaban con violencia a su domicilio y se la llevaban.

[Publicidad]

En las imágenes se observó a dos sujetos encapuchados y con armas largas golpeando, con un mazo, la puerta de aluminio; y mientras tratar de ingresar apuntan las armas hacia los ocupantes de la vivienda; un hombre intenta calmarlos, sin embargo cuando ingresan los someten y cortan la grabación.

La fiscalía informó que 𝗰𝗼𝗺𝗼 𝗿𝗲𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗮𝘀 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗴𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹𝗲𝘀, 𝗱𝗲 𝗴𝗮𝗯𝗶𝗻𝗲𝘁𝗲 𝘆 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝗮𝗰𝘁𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗹𝗶𝗴𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮, se ejecutaron 𝗼𝗰𝗵𝗼 𝗼́𝗿𝗱𝗲𝗻𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗮𝗽𝗿𝗲𝗵𝗲𝗻𝘀𝗶𝗼́𝗻 otorgadas por la 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗿𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗷𝘂𝗱𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹, en contra de presuntos responsables del delito de 𝗵𝗼𝗺𝗶𝗰𝗶𝗱𝗶𝗼 𝗱𝗼𝗹𝗼𝘀𝗼 𝗰𝗮𝗹𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼.

Fueron 𝗰𝘂𝗺𝗽𝗹𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗱𝗮𝘀 𝗹𝗮𝘀 𝗼́𝗿𝗱𝗲𝗻𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗮𝗽𝗿𝗲𝗵𝗲𝗻𝘀𝗶𝗼́𝗻 𝗲𝗻 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮 𝗱𝗲 𝗝𝗮𝘃𝗶𝗲𝗿 𝗜𝘃𝗮́𝗻 “𝗡”, 𝗮𝗹𝗶𝗮𝘀 “𝗗𝗲𝗹𝘁𝗮 𝟭”; 𝗝𝗼𝘀𝗲́ 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗮𝗿𝗺𝗲𝗻 “𝗡”, 𝗮𝗹𝗶𝗮𝘀 “𝗗𝗲𝗹𝘁𝗮 𝟳” 𝘆 𝗟𝘂𝗶𝘀 𝗔𝗿𝘁𝘂𝗿𝗼 “𝗡”, 𝗮𝗹𝗶𝗮𝘀 “𝗗𝗲𝗹𝘁𝗮 𝟭𝟭” 𝗼 “𝗘𝗹 𝗣𝗲𝗹𝗼́𝗻”, por su 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘂𝗻𝘁𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗶𝘃𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝘁𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝘃𝗶́𝗰𝘁𝗶𝗺𝗮, y posteriormente en 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗶𝗰𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗰𝗼𝗻 𝗞𝗮𝗿𝗲𝗻 𝗠𝗼𝗻𝘀𝗲𝗿𝗿𝗮𝘁 “𝗡”, 𝗮𝗹𝗶𝗮𝘀 “𝗟𝗮 𝗛𝗶𝗲𝗻𝗮”, en el 𝗵𝗼𝗺𝗶𝗰𝗶𝗱𝗶𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼𝗿𝗮.

[Publicidad]

Lee también Roxana, el Grupo Sombra y los horrores de Veracruz

También fueron aprehendidos 𝗝𝘂𝗹𝗶𝗼 𝗖𝗲́𝘀𝗮𝗿 “𝗡”, 𝗟𝘂𝗶𝘀 𝗘𝗻𝗿𝗶𝗾𝘂𝗲 “𝗡”, 𝗝𝘂𝗮𝗻 𝗖𝗮𝗿𝗹𝗼𝘀 “𝗡” 𝗲 𝗜𝘀𝗺𝗮𝗲𝗹 “𝗡”, quienes al momento de los hechos se desempeñaban como 𝗽𝗼𝗹𝗶𝗰𝗶́𝗮𝘀 𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗜𝘅𝗵𝘂𝗮𝘁𝗹𝗮́𝗻 𝗱𝗲𝗹 𝗦𝘂𝗿𝗲𝘀𝘁𝗲, quienes, de acuerdo a lo establecido dentro de la investigación ministerial, presuntamente proporcionaban recursos, alimentos y apoyo logístico en las operaciones del grupo delictivo.

El organismo afirmó que en respeto a sus derechos humanos y al debido proceso, las personas detenidas fueron puestas a disposición del 𝗼́𝗿𝗴𝗮𝗻𝗼 𝗷𝘂𝗿𝗶𝘀𝗱𝗶𝗰𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 que, en próxima audiencia inicial, determinará su situación jurídica conforme a derecho.

[Publicidad]

Durante el presente año, suman tres comunicadores asesinados en Veracruz: en enero fue asesinado a tiros el reportero de nota roja, Carlos Castro, un hecho ocurrido en el municipio de Poza Rica. El 11 de junio, el periodista de nota roja, Luis Ángel Lopez fue asesinado también en el municipio de Poza Rica.

Y se sumó Roxana Ramírez, secuestrada y asesinada en el municipio de Nanchital.

Agrega a EL UNIVERSAL como fuente preferida en Google afcl [Publicidad]