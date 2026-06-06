Este 6 de junio suman cuatro días de que sujetos armados irrumpieron en la vivienda de la periodista veracruzana, Roxana Berenice Guzmán Ramírez, y la privaron de su libertad. Los hechos quedaron registrados en un video difundido en redes sociales, donde se observa que al menos dos hombres armados derriban la puerta e ingresan con violencia al lugar.

De inmediato, el caso de secuestro de la directora del portal Pulso Informativo del Sureste generó conmoción en la entidad. Cabe destacar que Veracruz es considerado el estado más peligroso para ejercer el periodismo, mientras que México, de acuerdo con la organización Artículo 19, en 2025 fue el país con mayor violencia letal contra la prensa en América Latina.

Roxana Guzmán es madre de una joven menor de edad, quien al igual que la mamá de la periodista, llora por su ausencia. El medio que dirige la comunicadora cubre noticias del municipio de Nanchital, la región donde ejercía su profesión. A continuación, esto es lo que sabemos del caso:

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Periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, privada de la libertad en Veracruz (06/06/2026). Foto: Tomada de su Facebook

Sujetos armados irrumpen en vivienda y secuestran a Roxana Guzmán

El pasado 2 de junio, en redes sociales se difundió un video de poco más de 30 segundos en donde se observa que al menos dos sujetos armados intentan ingresar violentamente a la casa de la comunicadora, ubicada en Nanchital.

Las imágenes muestran el arribo violento de los hombres, quienes portaban armas largas y uno de ellos golpea la puerta con un mazo para finalmente ingresar. El video termina entre gritos de un hombre que acompaña a la comunicadora y en medio del caos y los vidrios rotos en el piso de la vivienda.

Tras este hecho, la familia de la periodista perdió todo rastro de la víctima y horas más tarde, la Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó la presunta privación de la libertad e informó el inicio de una carpeta de investigación a través de la Fiscalía Regional Coatzacoalcos.

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Sujetos armados irrumpen en vivienda y secuestran a periodista Roxana Guzmán en Veracruz (06/06/2026). Foto: Captura de pantalla

Fiscalía de Veracruz mantiene búsqueda; identifica vehículo ligado al caso

En el mensaje de la Fiscalía de Veracruz ese mismo 2 de junio, se informó que desde el momento que se tuvo conocimiento de los hechos, fiscales, peritos y policías ministeriales comenzaron las indagatorias para lograr identificar a quienes resulten responsables.

En tanto, la fiscal Genera del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, compartió que es prioridad de la Fiscalía estatal la búsqueda y localización de la periodista.

"Más allá de cualquier profesión a la que ella se dedique, no debemos perder de vista que en un país, y en un estado encabezado por mujeres, pues es prioritaria la búsqueda o localización de una mujer", expresó durante su participación en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum desde la entidad el pasado 5 de junio.

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Fiscal Genera del Estado de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre (06/06/2026). Foto: Fiscalía de Veracruz

En este mismo mensaje, la fiscal aseguró que gracias al análisis de videograbaciones se identificó el vehículo relacionado con los hechos y las posibles rutas de desplazamiento, lo que a su vez les ha permitido realizar recorridos de búsqueda en los municipios de Nanchital, Moloacán y Cuichapa.

Agregó que se avanza en las indagatorias con la realización de entrevistas a familiares y personas cercanas a la víctima, así como trabajos de inteligencia sobre las comunicaciones vinculadas a la víctima. Dijo que en todo el proceso participa la Policía Ministerial, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa, Guardia Nacional, Marina y la Secretaría de Seguridad Pública.

Madre de periodista pide ayuda a Sheinbaum para localizar a su hija

Luego de terminar la conferencia de la presidenta Sheinbaum, la madre de Roxana Guzmán se acercó a la mandataria federal y le pidió su localización con vida. En imágenes se observa a la señora que entre la multitud logra llegar a la camioneta donde se traslada la Presidenta y entre el llanto de la desesperación le pide que no se olvide de la búsqueda de su hija.

Ante medios de comunicación locales, la madre de Roxana lanzó un mensaje a quienes se la llevaron: "Que se pongan la mano en el corazón y que me devuelvan viva a mi hija, es lo único que yo les pido, por favor", expresó.

Madre de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, privada de la libertad el pasado 2 de junio. Foto: Captura de pantalla

En tanto, la jefa del Ejecutivo manifestó que desconocen la causa del secuestro a la periodista y que hasta que sigan todas las investigaciones se podrá saber realmente cuál fue la causa.

"Lo importante en este momento es encontrarla. Y una vez que se encuentre, ya la investigación de cuál fue la razón por la cual fue levantada por estas personas que todos vimos en un video. Lo más importante en este momento es la búsqueda”, afirmó Sheinbaum Pardo.

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¿Roxana recibió amenazas previo a su secuestro?

En entrevista con medios locales, la madre de la periodista comentó que desconoce si su hija había recibido amenazas debido a que era muy responsable con su trabajo, por lo que pidió el reforzamiento de su búsqueda para localizarla.

Sin embargo, de acuerdo con Reporteros Sin Fronteras (RSF), Roxana pidió protección a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas de Veracruz tras denunciar presunto acoso por parte de un funcionario del municipio de Nanchital, de donde es originaria.

Según lo dicho por Reporteros Sin Fronteras, en 2017, su pareja fue asesinado provocando que la periodista abandonara la entidad por varios años. Medios locales reportaron que la pareja de Roxana tuvo otro atentado en 2015 y tres años antes fue detenido por posesión de armas de fuego y drogas.

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Periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, privada de la libertad en Veracruz (06/06/2026). Foto: Tomada de su Facebook

Condenan secuestro de Roxana y piden localizarla con vida

La gobernadora veraruzana Rocío Nahle calificó como "lamentable" la privación de la libertad y comentó que la búsqueda continúa en la entidad para dar con su paradero, sin que hasta ahora haya rastro de la periodista.

En tanto, varias organizaciones defensoras de la libertad de expresión, como Alianza de Medios Mx, Artículo 19 y la Asociación Mexicana de Periodistas Desplazados y Agredidos han pedido una investigación exhaustiva y el hallazgo con vida de Roxana.

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