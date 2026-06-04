La gobernadora de Veracruz, Rocio Nahle García calificó como "lamentable" que personas armadas hayan privado de libertad a la reportera Roxana Ramírez.

"Lamentable, eso no debe pasar", manifestó al ser cuestionada por la forma en que la víctima fue sacada de su domicilio en el municipio de Nanchital el pasado martes.

En entrevista con medios locales, afirmó que desde el primer momento que se tuvo conocimiento del hecho, tanto la Fiscalía General del Estado como fuerzas federales iniciaron la búsqueda de "la señora".

Incluso reveló que la presidenta Claudia Sheinbaum envío elementos federales para reforzar las tareas de búsqueda de la directora del portal Pulso Informativo.

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"Están trabajando y nosotros hemos dado tiempo, como a cualquier mujer y a cualquier persona, sea el oficio que sea, nosotros tenemos que apoyar, buscar y resguardar es parte de nuestra función", subrayó.

Al mismo tiempo rechazó las versiones de medios locales que señalaban que la víctima había sido localizada con vida en el puerto de Veracruz.

"Hay que ser responsables, pidió.

El caso de la reportera mexicana, además del hecho de haber sido privada de la libertad, generó una alta preocupación porque quedo videograbada la irrupción de sujetos armados a su domicilio.

En las imágenes se observó a dos sujetos encapuchados y con armas largas golpeando, con un mazo, la puerta de aluminio; y mientras tratar de ingresar apuntan las armas hacia los ocupantes de la vivienda; un hombre intenta calmarlos, sin embargo, cuando ingresan los someten y cortan la grabación.

🚨Sigue la búsqueda de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, informa Rocío Nahle



“Estamos trabajando”, dice la gobernadora de Veracruz y pide esperar información de la fiscalía estatal.



Así, desmiente que Roxana haya sido localizada con vida como ha trascendido.… pic.twitter.com/R96dOEsOLn — Azucena Uresti (@azucenau) June 4, 2026

dmrr/bmc