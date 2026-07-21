Luego de recibir una administración totalmente colapsada, las finanzas de la Cooperativa Cruz Azul ya están saneadas, aseguró el presidente de su Consejo de Administración, Víctor Velázquez Rangel, quien destacó que tras cinco años y medio de reestructura corporativa se consolida una etapa de estabilidad y certidumbre jurídica.

En entrevista con EL UNIVERSAL, resalta que hoy los resultados y proyectos confirman a la empresa como una de las más importantes cementeras del país.

“Nos pusimos a trabajar, ya que teníamos la personalidad legal de la empresa. Siempre se ha dicho que Cruz Azul es un equipo de futbol, pero la gente a veces desconoce todo lo que engloba la cooperativa, que son cuatro cementeras, en Aguascalientes, Hidalgo, Puebla y Oaxaca, y estamos construyendo una más en el estado de Campeche”, dijo.

Adelanta que esta nueva planta tiene un avance de 65% y se prevé que se inaugure a más tardar a principios de 2027 y que genere entre 600 y 700 empleos directos.

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Víctor Velázquez destaca que tras años de conflictos en la planta de Tula, Hidalgo, que fue tomada por un grupo de la administración anterior, la cooperativa ya tiene por orden judicial la posesión legal de esas instalaciones, que representan 36% de los ingresos.

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Detalla que a fin de reactivar su producción se invirtieron 50 millones de dólares para darle mantenimiento y reparar los daños en los equipos y en toda la planta, y se planea invertir otros 150 millones de dólares “para dejarla en condiciones como venía trabajando antes”.

Velázquez Rangel recalca que el origen del conflicto fue que él no aceptó que la cooperativa, siendo la más grande de México y Latinoamérica, se privatizara, además de que estaba muy endeudada con proveedores, bancos y acreedores.

“Yo creo que lo que menos podríamos hacer es que la cooperativa se vaya a un declive financiero y económico, y lo que hemos hecho es darle transparencia a todas las operaciones. Se está trabajando también con un departamento de compliance (cumplimiento normativo), revisando en sistemas toda la contabilidad, y despachos externos han dictaminado los estados financieros de 2020 a 2025 con cero salvedades.

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“Podemos decir orgullosamente que venimos trabajando con esa transparencia que nos ha dado la pauta y sobre todo el respaldo para que instituciones financieras tengan la confianza en otorgarnos algunos otros créditos, con los cuales estamos trabajando en el proyecto de Campeche, que es una inversión de más de 250 millones de dólares, y también estamos trabajando en Lagunas, Oaxaca, una inversión de un molino de más de 60 millones de dólares”.

Víctor Velázquez subraya que se establecieron mesas de diálogo para resolver el conflicto con quienes “en un momento, por ignorancia o porque fueron engañados, se quedaron defendiendo un proyecto que les prometieron. Hemos estado con ellos platicando, hemos llegado a convenios y algunos ya se les está liquidando, algunos otros se van a reincorporar a puestos de trabajo”.

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Resalta que lo que se busca, además de reactivar la economía de Tula y de Hidalgo, es “una paz social y, sobre todo, que vuelva a ser la cooperativa y aquel Jasso que inició, donde todos nuestros abuelos y toda la gente se conocía, y que vuelva a ser una ciudad muy tranquila, que sea ejemplo del estado y del país”.

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Actualmente, la Cooperativa Cruz Azul genera 9 mil 500 empleos directos y 90 mil indirectos en sus cuatro plantas cementeras, 35 plantas concreteras, dos hoteles y un centro de convenciones en Ixtapa Zihuatanejo; plazas comerciales, hospitales y el equipo de futbol, además de centros educativos, desde maternal, kínder, primaria, secundaria y bachillerato, en Oaxaca e Hidalgo.

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En cuanto a la producción industrial, se proyecta un crecimiento estimado de 17% al cierre de 2026.

Víctor Velázquez presume también los buenos resultados de su administración en el equipo Cruz Azul en los últimos cinco años.

En 2021 fueron campeones, con la novena estrella. Campeón de Campeones y la Super Copa. En 2025 lograron el campeonato y el octavo título de Concachampions; y eb 2025-2026 fueron el mejor equipo en el año deportivo con el mayor número de puntos y actualmente Cruz Azul es el campeón.

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“Creo que el secreto en el futbol ha sido la cercanía que se ha tenido con los jugadores, el ambiente que ha cambiado en La Noria”, indica.

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