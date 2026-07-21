Oaxaca de Juárez.— Oaxaca arrancó la celebración de la edición 94 de la Guelaguetza, una de las principales fiestas culturales de los oaxaqueños ante un auditorio con más de 11 mil espectadores.

El primer Lunes del Cerro, en su versión matutina, estuvo presidido con la participación de artistas que interpretaron canciones tradicionales como la Canción mixteca, del músico y compositor oaxaqueño José López Alavez, y Dios nunca muere, del violinista mexicano Macedonio Alcalá y letra de Vicente Garrido Calderón.

Enid Azucena Torres Agustiniano, joven afromexicana elegida como Diosa Centéotl para representar la diversidad cultural de Oaxaca y encabezar las festividades, abrió el programa con un discurso en el que ensalzó sus raíces y de los diversos pueblos originarios del estado.

Durante el primer Lunes del Cerro, las chinas Oaxaqueñas representaron la Calenda de la Virgen de la Soledad y el Jarabe del Valle. Foto: Edwin Hernández/ EL UNIVERSAL

“Este cetro no pesa por su material, sino por las personas que me antecedieron, que nunca nadie les diga qué deben hacer para poder brillar, yo no tuve que cambiar para estar frente a ustedes y ustedes tampoco lo deben hacer”, expresó.

Además, Enid Azucena hizo referencia a la discriminación que sufrió y que sufre el pueblo afromexicano.

Después de su participación aparecieron las chirimías de los Valles Centrales de Oaxaca e inmediatamente después las chinas oaxaqueñas con la representación de la Calenda de la Virgen de la Soledad y el Jarabe del Valle.

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Les siguieron la delegación de Ciudad Ixtepec con las fiestas populares de San Jerónimo Dr., Tirada de fruta, Velas del Pueblo y Mañanitas a San Jerónimo; San Vicente Coatlán con el Jarabe Chenteño, Huajuapan de León con el Jarabe Mixteco y San Pablo Villa de Mitla con el Cerramiento de Palabra, que se refiere al proceso tradicional del compromiso del matrimonio.

En el Auditorio Guelaguetza también brillaron los sones y jarabes de San Melchor Betaza, los sones chocholtecos de Teotongo, el Convite y Paseo de Flores en honor a Santo Domingo de Guzmán por la delegación de Santo Domingo Chihuitán, la Danza de los Diablos por la delegación de Collantes, y sones y chilenas de Santa María Tonameca.

La emisión matutina del primer Lunes del Cerro concluyó con las delegaciones de Zaachila que interpretaron la Danza de la Pluma, de Santiago Pinotepa Nacional, con sus sones, juegos y chilenas, y finalmente con Flor de Piña, de la delegación de San Juan Bautista Tuxtepec.

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Por segundo año consecutivo, el evento presentó problemas de audio. En las B, C y D era prácticamente ininteligible la participación de los integrantes de las delegaciones durante sus intervenciones en el micrófono; lo mismo ocurrió con el discurso de la Diosa Centéotl.

Previo a la celebración de la Guelaguetza, docentes del Colegio Superior de Educación Integral Intercultural de Oaxaca (CSEIIO) protestaron en las inmediaciones del auditorio para exigir la destitución del director general de esta institución educativa, René Vásquez Castillejos.

Los docentes, quienes posteriormente marcharon al centro de la ciudad, acusan a René Vásquez de presuntos actos de nepotismo, corrupción, desvío de 5 millones de pesos que debieron entregarse a los trabajadores y de violación al contrato colectivo de trabajo.

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Entre los invitados especiales al primer Lunes del Cerro estuvieron la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle; el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez; la secretaria de Turismo del gobierno federal, Josefina Rodríguez Zamora, y el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz.

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