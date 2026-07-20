Cuernavaca, Mor. - La Secretaría de Salud confirmó cuatro nuevos casos de sarampión en el estado, con lo que el acumulado asciende a 37 contagios registrados durante el presente año. Los nuevos cuadros corresponden a una mujer de 58 años del municipio de Cuernavaca, así como a tres personas del municipio de Coatetelco: un hombre de 40 años, una mujer de 35 años y una niña de 10 años.

Los cuatro casos están asociados epidemiológicamente con personas previamente confirmadas, por lo que se activaron de manera oportuna las acciones de vigilancia epidemiológica, seguimiento de contactos y control correspondientes, subrayó la dependencia estatal.

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Precisó que las y los ciudadanos afectados evolucionaron favorablemente, concluyeron su periodo de aislamiento y actualmente se encuentran en buen estado de salud.

La Secretaría de Salud destacó que a través de las brigadas de Servicios de Salud de Morelos (SSM), se mantiene el reforzamiento de la vigilancia epidemiológica en todo el estado, así como la implementación de cercos sanitarios y acciones de vacunación para prevenir la propagación de la enfermedad.

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