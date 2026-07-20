Matamoros, Tamaulipas. - El gobernador Américo Villarreal Anaya (Morena) aseguró que Tamaulipas avanza con una cartera de obras y programas orientados a fortalecer la competitividad de la frontera norte, mejorar las condiciones de vida de la población y ampliar las oportunidades de desarrollo económico.

Además, mencionó que Tamaulipas consolida, con el apoyo del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, una etapa de desarrollo y bienestar para esta región fronteriza sustentada en proyectos estratégicos de infraestructura, logística, conectividad, y programas sociales de fondo, impulsados en coordinación con el Gobierno de México.

En la ceremonia de honores a la bandera e inaugurar la exposición "La Gran Fuerza de México", organizada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el mandatario estatal mencionó que el fortalecimiento institucional y el desarrollo del estado se sustentan en los principios de soberanía, libertad e independencia nacional.

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"Son proyectos en materia de infraestructura, de conectividad y logística, de modernización aduanera y portuaria; en proyectos hidráulicos para la producción primaria y una serie sin precedentes de programas sociales que apuntalan esta visión humanista que llegó para quedarse y que, como nunca, ha generado paz, prosperidad y bienestar para nuestra gente y las familias tamaulipecas", aseveró.

La ceremonia reunió a autoridades civiles y militares de los tres órdenes de gobierno -federal, estatal y municipal- y formó parte de las actividades conmemorativas por el Bicentenario de Matamoros.

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Acompañado por el comandante interino de la IV Región Militar, general brigadier DEM Rubén Darío Díaz Esparza, el gobernador reconoció la colaboración entre la Federación, el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento para hacer posible el regreso de esta exposición itinerante a Tamaulipas.

Asimismo, Villarreal Anaya agradeció al secretario de la Defensa Nacional y a los mandos de la Fuerza Aérea Mexicana y de la Guardia Nacional por acercar a la población un espacio que permite conocer las capacidades, funciones y valores de las Fuerzas Armadas.

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“Por lo que agradecemos al señor secretario de la Defensa Nacional, desde aquí, así como a los mandos de la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional y a quienes han hecho posible que este espacio interactivo venga a convivir con nosotros y que sirva para acercar las cualidades de la vida militar, así como los valores que históricamente han hecho de nuestras Fuerzas Armadas una de las instituciones de mayor prestigio y aprobación por parte del pueblo mexicano", consideró.

A su vez, el general Rubén Darío Díaz Esparza, explicó que la exposición tiene como propósito fortalecer los vínculos de cercanía, confianza y colaboración entre las Fuerzas Armadas y la sociedad.

"Esta exposición llega al estado de Tamaulipas, una tierra de historia, trabajo, fortaleza y profundo sentido patriótico, con el propósito de abrir un espacio de encuentro entre la sociedad y sus instituciones armadas", expresó.

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El alto mando militar agregó además la relevancia histórica de Matamoros, ciudad que este año conmemora dos siglos de haber recibido el nombre del insurgente Mariano Matamoros y que posteriormente obtuvo los títulos de Heroica, Invicta y Leal.

dmrr