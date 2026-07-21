Xonacatlán, Méx.— Tras la Operación Dos de Bastos que desplegó desde el pasado 13 de julio la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) se han decomisado 2 mil 700 máquinas tragamonedas, pues se han convertido en pequeños casinos que operan de forma irregular.

Con las acciones, 300 establecimientos han sido suspendidos y cinco personas han resultado detenidas, a una semana de su implementación, reportó la institución.

De las máquinas tragamonedas se aseguraron cinco toneladas de dinero en efectivo, dando un promedio aproximado a 5 millones de pesos, entre monedas de dos, cinco, 10 pesos, así como billetes de denominaciones de entre 20 a 500 pesos.

La fiscalía mexiquense estimó en 50 millones de pesos el valor promedio de este negocio irregular, cifra que incluye el dinero obtenido, las máquinas tragamonedas y los artículos utilizados para su operación.

El negocio de las máquinas tragamonedas, según la fiscalía mexiquense, se convirtió en pequeños casinos que estaban operando de manera “regular” en plazas comerciales, a pesar de estar prohibidas en todo el territorio nacional, de acuerdo con el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

Algunos de los sitios en los que estos negocios se convirtieron en minicasinos y de los cuales fueron retiradas hasta más de 50 máquinas tragamonedas son las plazas Aragón, en Ecatepec; Santín, en Toluca; Lago, en Tlalnepantla; Centella, en Cuautitlán México; Arkana Norte, en Cuautitlán Izcalli; San Miguel, también ubicada en Izcalli, así como en La Mega Izcalli, además de Las Alamedas, Atizapán de Zaragoza, según información de la fiscalía estatal.

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La institución precisó que su intervención se realizó por delitos del fuero común, entre ellos encubrimiento por receptación, extorsión, apología del delito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, debido a que la operación de máquinas tragamonedas corresponde al ámbito federal.

En el artículo 12 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos se encuentra establecido que “quedan prohibidas las máquinas tragamonedas en cualquiera de sus modalidades” en el país.

Se describe como “máquina tragamonedas aquel dispositivo a través del cual la persona usuaria juega con apuesta, mediante la inserción de dinero en efectivo o cualquier otra forma de pago con la finalidad de obtener un premio”.

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De acuerdo con la fiscalía, la Operación Dos de Bastos tuvo tres meses de planeación y la ubicación de los puntos intervenidos se definió a partir de una investigación de gabinete, en la que se identificó que estos establecimientos están relacionados con otros delitos, entre ellos homicidio.

Como ejemplo se señaló el asesinato de un hombre de 20 años, ocurrido el 12 de julio en un establecimiento con máquinas tragamonedas en Otzolotepec.

Decomisan máquinas con iniciales de La familia Michoacana

En Toluca fueron aseguradas máquinas tragamonedas con las siglas FM, las cuales las autoridades relacionan con el grupo criminal La Familia Michoacana.

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México mantiene las investigaciones para establecer si estos equipos tienen relación con actividades de grupos de la delincuencia organizada.

Fabricación en el Edomex

En Tultitlán, como parte de las operaciones de gabinete y en el marco de la Operación Dos de Bastos, las autoridades desmantelaron una fábrica donde se elaboraban máquinas tragamonedas de la marca denominada Lucky.

En el sitio las autoridades aseguraron materiales como madera contrachapada o triplay, además de insumos utilizados para su fabricación.

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La Fiscalía General de Justicia mexiquense investiga la razón social del establecimiento y la identidad de sus propietarios.

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