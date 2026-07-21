Metrópoli | 21-07-26 | 07:54 | Actualizada | 21-07-26 | 07:56 |

La del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reanudó esta mañana el servicio en la totalidad de sus estaciones, luego de la contingencia por las lluvias que afectó su operación.

El director informó que los trenes circulan de manera continua en ambos sentidos, por lo que el servicio se presta con normalidad desde Pantitlán hasta La Paz.

Destacó que el restablecimiento de la operación fue posible gracias a los trabajos realizados por el personal del Metro durante las últimas horas.

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“Esta mañana la Línea A opera en todas sus estaciones, de Pantitlán a La Paz, en ambos sentidos. La circulación de los trenes es continua. Mi reconocimiento al equipo del Metro por el trabajo realizado durante la contingencia para restablecer el servicio de forma segura”, publicó.

Asimismo, agradeció el apoyo brindado por la , que implementó servicio emergente mientras se atendía la afectación en la Línea A.

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mahc/LL

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