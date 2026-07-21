La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a la Administración de Control de Drogas (DEA en inglés), que afirmó que la sentencia contra Ismael “El Mayo” Zambada es solo el principio y que Estados Unidos irá no sólo contra los narcotraficantes, sino tras “cada funcionario corrupto”.

En su conferencia mañanera de este martes 21 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo declaró que la agencia estadounidense tiene “muchísimo” trabajo por hacer.

“También ellos que expliquen, por ejemplo, esta persona que estaba en México, que lo acusaron de andar en fiestas con narcos, de la DEA. ¿Qué pasó con esta persona? Por ejemplo, entre otros casos”, dijo.

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“Nosotros hacemos nuestro trabajo para pacificar al país, y colaboramos y nos coordinamos con Estados Unidos para evitar que llegue droga a los Estados Unidos hasta por razones humanitarias.

“También pedimos que ellos eviten que lleguen armas a México y cada quien debe hacer su trabajo. Ellos tienen mucho trabajo que hacer en Estados Unidos, muchísimo, muchísimo”, declaró la Mandataria federal.

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