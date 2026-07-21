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Culiacán, Sin.- En distintos operativos ejecutados por fuerzas navales y elementos del Grupo de Operaciones Especiales en Culiacán y Escuinapa, fueron detenidas cuatro personas, una de ellas del sexo femenino, a los que les aseguraron nueve armas de fuego, cargadores abastecidos y cartuchos útiles.
Durante un recorrido de personal estatal por el fraccionamiento Villas del Real, en Culiacán, detectaron a los ocupantes de un vehículo Jetta, de color negro, los cuales al detectarlo emprendieron la huida, por lo que los agentes solicitaron apoyo del ejército.
En una breve persecución fueron alcanzados al someter a revisión a los tres ocupantes de la unidad Volkswagen, les encontró tres fusiles automáticos M-4, un rifle AR-15, dos pistolas, 120 cargadores abastecidos y seis placas balísticas.
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Los elementos navales en operativos por el municipio de Escuinapa logró detener a una mujer, a la que le encontró tres fusiles automáticos y una pistola, 22 cargadores abastecidos y cartuchos útiles de diversos calibres.
También localizaron dos chalecos tácticos, por lo que la mujer, fue turnada al ministerio público federal para que sea investigada con relación a las armas de fuego, cargadores y cartuchos.
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