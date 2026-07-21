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Tultitlán, Méx.- Un hombre fue detenido por elementos de la policía municipal, tras un reporte de maltrato a una yegua, en la zona oriente de Tultitlán; al animal lo llevaron al Hospital para Equinos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México, en Ciudad Universitaria para su atención urgente.
De acuerdo con el gobierno municipal, el sujeto utilizaba a la yegua como animal de arrastre y fue arrestado en flagrancia maltratando al animal.
Para salvaguardar la vida del ejemplar se activó el Protocolo de Atención al Maltrato Animal, en el que participó el Ayuntamiento de Tultitlán a través de la Unidad de Bienestar Animal cuyo personal brindó atención a la yegua y posteriormente determinaron que requería atención especializada de manera urgente.
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La protectora Rancho Ecuestre "El Camino" A.C., también se sumó a las labores de salvaguarda del animal, apoyando con las gestiones para que fuera recibida en el hospital de equinos de la UNAM, donde recibe atención médica especializada.
Mientras que, del sujeto detenido, el gobierno municipal precisó que fue puesto a disposición de las autoridades para que se determine su situación ante la ley.
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