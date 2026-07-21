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La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) dio a conocer que, junto con oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se detuvo a una persona, como parte de las acciones implementadas para evitar la tala clandestina en la alcaldía Xochimilco.
En una tarjeta informativa, la dependencia precisó que los oficiales realizaban sus labores de seguridad y vigilancia en la avenida Nuevo León, de la colonia Caltongo, cuando observaron una camioneta color blanco, la cual cargaba madera verde.
“En apego a los protocolos de actuación policial, le realizaron una revisión para validar la carga y, al solicitar al conductor la documentación que valide la legal procedencia, no contaba con ella”, indicó.
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Por lo anterior, precisó la Secretaría, el joven de 21 años fue detenido, se le informaron sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación del caso.
mahc/LL
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