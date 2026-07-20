En la Ciudad de México hay tres zonas agrestes en las que más se realiza búsqueda de personas, son la Sierra de Guadalupe, en Gustavo A. Madero; el Ajusco, en las alcaldías Tlalpan y Magdalena Contreras; y la zona de barrancas en Álvaro Obregón, donde hay cada semana cuatro jornadas, en promedio, de acuerdo con el titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, Luis Gómez Negrete.

En entrevista con EL UNIVERSAL, indicó que otro grupo de búsqueda se da en zonas urbanas con nueve jornadas al día.

El comisionado dijo que las tareas de localización en zonas rurales y de suelo de conservación son menos que las urbanas debido a que el número de los casos es menor o son muy recientes o de mayor tiempo.

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“Cuando buscamos en zonas agrestes se trata de una persona que se extravió recientemente, estando en ese lugar, como los casos de personas que trabajan o hacen senderismo en las áreas montañosas que circundan la Ciudad o porque es de larga data y la hipótesis que tenemos es que en dichos lugares se pudieron haber ocultado a las personas y cuando tenemos esa hipótesis es después de haberlas buscado en zonas urbanas”, detalló.

Y agregó que “de tal forma que, si yo tengo un caso que no lo encontré en la zona urbana, porque no tengo movilidad de su telefonía en la zona urbana, no lo tengo captado por cámaras de C5 o cámaras privadas, no lo tengo con observación o avistamiento de testigos, pues es un caso que me lleva a lugares de baja infraestructura y esas áreas muchas veces son las agrestes, campo abierto”.

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Luis Gómez dijo que en el tema de las áreas rústicas, la Sierra de Guadalupe encabeza la lista de casos por localizar, seguida de las barrancas de Álvaro Obregón y la zona boscosa del Ajusco.

Buscan a desaparecidos en sierra de Guadalupe, Ajusco y Tláhuac

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“La zona que identificamos con principal incidencia y donde agrupamos alrededor de más de 200 casos que tenemos pendientes de localizar es la zona de la Sierra de Guadalupe (…) después tenemos una concentración relevante en la zona de Álvaro Obregón, de las barrancas (…) después tenemos la zona boscosa del Ajusco, pero está vinculado con la Magdalena Contreras y con Xochimilco, no es únicamente Tlalpan”, explicó.

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Afirmó que después se encuentra la Sierra de Santa Catarina, en la zona de Iztapalapa y límites con Tláhuac, seguido de la zona de la laguna de Tláhuac-Chalco.

El comisionado explicó que las hipótesis para buscar en estas regiones se deben a casos no localizados y es el último lugar donde se cree que las personas pudieran estar.

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Mientras que en las alcaldías donde más acciones de localización se han realizado son en domicilios e instituciones como albergues.

“Justamente en las alcaldías es que hemos llevado acciones de búsqueda, que son, en muchos casos, acciones de búsqueda de carácter urbano, que quiere decir que acudimos a domicilios, visitamos calles, visitamos instituciones o centros de estancia de personas en situación de calle, hospitales, albergues, básicamente ahí radica la mayor cantidad que llevamos a cabo como comisión”, dijo.

Buscan a desaparecidos en sierra de Guadalupe, Ajusco y Tláhuac

¿Dónde buscan colectivos?

Personas buscadoras coincidieron en que desde su experiencia las zonas en la Ciudad de México donde más se busca son El Ajusco, Sierra de Guadalupe, el área limítrofe de Tláhuac-Chalco y las barrancas de Álvaro Obregón.

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Yoltzi Martínez, quien desde el 27 de abril de 2010 busca a su hermana desaparecida en Guerrero, ha realizado acciones de localización en diversas entidades, entre ellas la Ciudad de México. Desde su perspectiva, las zonas donde más ha buscado en la capital son en el Ajusco y la Sierra de Guadalupe.

“Indudablemente empezaron las búsquedas muy fuertes para lo que es la zona del Ajusco, para llegar al Estado de México es donde he visto que se han realizado o hemos tenido más búsquedas y cada vez que hemos subido sí hemos podido encontrar positivos [localización de restos humanos], luego está la Sierra de Guadalupe, ahí también se han encontrado muchos restos óseos”, aseguró.

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Y agregó que en una de las búsquedas en el Cerro de Guerrero, en la Sierra de Guadalupe, localizaron más de mil 200 restos de fragmentos óseos.

Fernando Vargas, padre de Olín Hernando Vargas, desaparecido el 26 de noviembre de 2024 en Tlalpan, señaló que en el tiempo que lleva buscando a su hijo los sitios donde más acciones de localización se han realizado es en el Ajusco.

“En el Ajusco hay varias zonas, viene desde la parte del Ajusco Medio hasta Parres, donde se han buscado y encontrado restos; a nosotros, por ejemplo, en el Valle del Tezontle, donde fue secuestrado Hernando, a principios de 2025 encontramos una quijada, que hasta ahora no sabemos a quién pertenece o si está relacionado con una investigación”.

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El padre buscador también mencionó la frontera de Tláhuac-Chalco, ya que “esa zona se está activando, allí hay muchas familias con sospechas de que ahí pueda haber localización de personas desaparecidas”.

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