Estados | 14-06-26 | 21:11 | Actualizada | 14-06-26 | 21:11 |

Reynosa, Tamaulipas. - Elementos de la Guardia Estatal localizaron artefactos explosivos en un predio del Fraccionamiento San Valentín, en Reynosa, .

Los artefactos se encontraban al interior de una hielera de unicel y, de acuerdo a sus características, indicaban haber sido elaborados de manera improvisada.

De acuerdo con los protocolos establecidos, el personal de la aseguró el área y notificó el hallazgo al C5.

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Tras el reporte, elementos de la Guardia Nacional y () acudieron para recolectar los artefactos y procedieron a la puesta a disposición ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Elementos de la Guardia Estatal localizaron artefactos explosivos en Tamaulipas. Foto: especial
Elementos de la Guardia Estatal localizaron artefactos explosivos en Tamaulipas. Foto: especial

mahc

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