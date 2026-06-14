Reynosa, Tamaulipas. - Elementos de la Guardia Estatal localizaron artefactos explosivos en un predio del Fraccionamiento San Valentín, en Reynosa, Tamaulipas.

Los artefactos se encontraban al interior de una hielera de unicel y, de acuerdo a sus características, indicaban haber sido elaborados de manera improvisada.

De acuerdo con los protocolos establecidos, el personal de la Guardia Estatal aseguró el área y notificó el hallazgo al C5.

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Tras el reporte, elementos de la Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) acudieron para recolectar los artefactos y procedieron a la puesta a disposición ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Elementos de la Guardia Estatal localizaron artefactos explosivos en Tamaulipas. Foto: especial

mahc