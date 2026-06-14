Nación | 14-06-26 | 12:17 | Actualizada | 14-06-26 | 12:17 |

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (), informó que mantiene vigilancia sobre una zona de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico ubicada en el Golfo de México, la cual va a generar lluvias de fuertes a muy fuertes en las regiones noreste, oriente y centro del país.

En zonas de Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí, las precipitaciones serán intensas.

El reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalló que esta onda va a ingresar sobre y se desplazará hacia el noreste del territorio nacional, dispersándose durante la tarde.

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Indicó que, de manera simultánea, la interacción de una circulación ciclónica, una vaguada en niveles medios, un sistema frontal y la onda tropical número 7, ocasionarán chubascos y lluvias de fuertes a muy fuertes en gran parte del país.

Esto incluye un pronóstico de precipitaciones en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato.

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Así como intervalos de chubascos con lluvias fuertes en Coahuila, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla y Chiapas, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

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La CNPC resaltó que mantiene comunicación con las autoridades de las entidades mencionadas para coordinar y reforzar los protocolos de respuesta.

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Detalló que, como parte de estas medidas de preparación, se impulsan recorridos para la identificación de puntos críticos y se fortalece la comunicación de riesgo, dirigida a las comunidades que habitan en las inmediaciones de laderas y cuerpos de agua.

También, se lleva a cabo la inspección de los inmuebles destinados a habilitarse como refugios temporales, para garantizar que cumplan con las normativas sanitarias y dispongan de los servicios básicos necesarios para brindar atención digna a la población que así lo requiera.

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Además, se mantiene la vigilancia de ríos, arroyos, lagunas y presas.

La CNPC recomendó a la población extremar precauciones, mantenerse informada a través de medios oficiales y adoptar medidas de autocuidado preventivas.

Calificó como fundamental no cruzar ríos, arroyos, vados o zonas inundadas, resguardar documentos importantes en bolsas de plástico, identificar las rutas de evacuación hacia zonas altas y seguras, y ubicar con anticipación los refugios temporales de su localidad.

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em/LL

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