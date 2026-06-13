La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, canceló las actividades que tenía programadas en Zacatecas este domingo, como parte de su gira del fin de semana por Colima y Aguascalientes.

De acuerdo con la agenda oficial de la mandataria federal, "no se tienen actividades públicas programadas". No se aclaró porqué dicha cancelación.

Para el mediodía de este 14 de junio, Sheinbaum tenía previsto encabezar los Programas de Infraestructura en Zacatecas.

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En Manzanillo, Colima, la titular del ejecutivo federal inauguró la Central de Ciclo Combinado "Teresa Urrea Chávez" y después se trasladó a Aguascalientes.

A puerta cerrada, entregó becas Rita Cetina en Aguascalientes junto a la gobernadora panista Tere Jiménez.

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"Por las niñas y los niños de México, Beca Rita Cetina para útiles y uniformes escolares. Aguascalientes", escribió en redes sociales. Además, entregó, también a puerta cerrada, la Clínica de Hemodiálisis del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

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Como ya lo ha hecho en otro eventos, Claudia Sheinbaum dijo ante estudiantes de primaria que haría el reto viral de TikTok "six-seven".

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En el marco del día 13 de su paro nacional en la Ciudad de México, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de Aguascalientes abordaron a Sheinbaum Pardo para entregarle sus demandas.

Con lonas, la CNTE de Aguascalientes entregó a la titular del ejecutivo federal una solicitud para que "cesen las medias de represión" y para que reinstale la mesa de negociación con el magisterio disidente.

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