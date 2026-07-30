Un hombre de 39 años fue asesinado a balazos mientras se encontraba al interior de un vehículo color negro, en calles de la colonia Victoria de las Democracias, en la alcaldía Azcapotzalco.

De acuerdo con los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Tila y Boldo, donde policías acudieron tras recibir el reporte de una persona lesionada por disparos de arma de fuego.

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Al arribar al sitio, los oficiales confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que acordonaron la zona y dieron aviso al agente del Ministerio Público, quien inició la carpeta de investigación y coordinó los trabajos periciales.

Como parte de las investigaciones, autoridades capitalinas realizan el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona para establecer la mecánica de la agresión e identificar a los responsables.

LL