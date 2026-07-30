Cada vez son más las personas que, además de recibir la Pensión para el Bienestar, buscan una fuente adicional de ingresos para mejorar su economía. Sin embargo, conseguir un empleo después de los 60 años continúa siendo un desafío debido a las pocas oportunidades laborales disponibles para este sector de la población.

Ante esta situación, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) mantiene vigente el programa de Vinculación Productiva, una estrategia que conecta a personas adultas mayores con empresas que ofrecen vacantes formales.

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¿Qué personas con tarjeta INAPAM reciben aguinaldo?

El derecho al pago de aguinaldo no se entrega de manera automática ni corresponde a todas las personas que cuentan con la tarjeta; sino únicamente aplica para quienes obtienen un empleo formal mediante el programa de Vinculación Productiva del INAPAM. En estos casos, la prestación es cubierta por la empresa contratante y no representa un apoyo económico otorgado por el Gobierno de México.

Esto significa que las personas adultas mayores contratadas bajo este esquema pueden recibir un salario mensual y prestaciones contempladas en la Ley Federal del Trabajo, como vacaciones, prima vacacional, seguridad social y el correspondiente aguinaldo, siempre que la relación laboral cumpla con las condiciones que establece la legislación vigente.

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¿Cómo registrarse para conseguir un empleo con INAPAM?

Las personas interesadas deben acudir al módulo de Vinculación Productiva del INAPAM más cercano para conocer las vacantes disponibles e iniciar su registro.

Para participar es indispensable contar con la credencial INAPAM vigente. Además, generalmente se solicita identificación oficial vigente, CURP certificada, comprobante de domicilio y, dependiendo de la vacante, una solicitud de empleo o currículum.

También es necesario cumplir con los siguientes requisitos: tener 60 años o más, presentar una identificación oficial vigente, contar con la tarjeta INAPAM vigente y entregar la CURP certificada.

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