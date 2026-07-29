Cuando se busca mejorar o restaurar los muros del hogar, la aplicación de capas de pintura blanca ayuda a transformar los espacios.

No obstante, ante los elevados costos de las opciones comerciales de agua o aceite, los métodos artesanales destacan como una solución sostenible. La creadora de contenido identificada en Instagram como @Cocina_rakeromero difunde una receta popular que acumula miles de interacciones por su sencillez y bajo costo.

Técnicas, tips y tendencias para pintar tu casa como un experto en decoración

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Así puedes preparar tu propia mezcla ecológica

De acuerdo con la receta mostrada en la grabación audiovisual de la creadora de contenido, la preparación se realiza mediante la siguiente secuencia de pasos:

Licuado del nopal: Licuar suficiente nopal fresco junto con un poco de agua hasta obtener una mezcla líquida rica en mucílago (baba de nopal). Mezclado de la base: Verter el licuado en un recipiente grande e incorporar la cal hidratada poco a poco, agregando agua en proporciones moderadas hasta obtener una consistencia ligeramente espesa. Adición de ingredientes protectores: Agregar unos puños de sal de cocina para fijar el color e incorporar una porción de detergente en polvo (elemento que, según la explicación de la autora, ayuda a repeler insectos y hormigas en las paredes). Integración final: Revolver la preparación de forma envolvente hasta lograr una consistencia suave y uniforme. Aplicación y secado: Aplicar la mezcla sobre el muro utilizando una brocha especial para cal. Aunque la pintura muestra un tono verdoso inicial debido al nopal, el color se transforma en un blanco brillante a medida que la superficie se seca por completo.

Opción alternativa compartida por la comunidad

De igual manera, en las secciones de comentarios de la plataforma digital, los usuarios detallan variaciones de la fórmula tradicional. Según la explicación brindada por uno de los seguidores, el procedimiento alternativo consiste en:

Extracción de la pulpa: Cortar cinco pencas de sábila, retirar la corteza verde y dejar escurrir el acíbar (la sustancia amarillenta). Posteriormente, licuar únicamente la pulpa transparente. Mezcla de secos e hidratación: En un contenedor amplio, combinar un saco de cal, un kilogramo de sal de cocina y 500 gramos de cemento blanco. Integración y reposo: Verter la sábila licuada junto con el agua necesaria, mezclar adecuadamente y dejar reposar toda la preparación durante un día entero. Según el usuario, este tiempo de reposo potencia la adherencia y evita que la cal se desprenda o manche al contacto.

La base científica y las recomendaciones del Gobierno de México para el uso de la cal

La preparación de recubrimientos a base de cal no representa únicamente un recurso casero, sino una técnica ancestral con respaldo técnico y científico. De acuerdo con información especializada del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino de España, la cal apagada (hidróxido de calcio) reacciona con el dióxido de carbono presente en el aire mediante un proceso denominado carbonatación, lo cual convierte la capa aplicada en una piedra caliza resistente a la intemperie y altamente transpirable.

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En México, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) destacan los siguientes beneficios y fundamentos de este tipo de recubrimientos ecológicos:

Propiedades antisépticas e higiénicas: Según datos divulgados por la PROFECO, la alcalinidad natural de la cal eleva el pH de las superficies, lo que impide la proliferación de hongos , bacterias y moho en muros interiores y exteriores.

Según datos divulgados por la PROFECO, la alcalinidad natural de la cal eleva el de las superficies, lo que impide la proliferación de , bacterias y moho en muros interiores y exteriores. Función fijadora del nopal y la sábila: De acuerdo con estudios sobre materiales tradicionales publicados por la SEMARNAT, los mucílagos presentes en el nopal y la sábila actúan como aglutinantes naturales que mejoran la flexibilidad de la mezcla, reduciendo el desprendimiento en polvo (o descascaramiento) y aumentando su resistencia al agua de lluvia.

De acuerdo con estudios sobre materiales tradicionales publicados por la SEMARNAT, los mucílagos presentes en el nopal y la sábila actúan como aglutinantes naturales que mejoran la flexibilidad de la mezcla, reduciendo el desprendimiento en polvo (o descascaramiento) y aumentando su resistencia al agua de lluvia. Aislamiento térmico y economía: Según la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, el acabado blanco refleja de forma eficiente los rayos solares, contribuyendo a mantener interiores más frescos durante épocas de calor a un costo significativamente menor que el de las pinturas sintéticas.

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