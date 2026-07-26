Las dinámicas de la vida cotidiana y los factores de tensión actuales repercuten directamente en la salud capilar de las personas. La aparición prematura de canas, la acumulación de caspa y la pérdida acelerada de cabello son respuestas comunes del organismo ante el cansancio o el desgaste físico.

Ante este panorama, el uso de remedios caseros preparados a base de ingredientes botánicos tradicionales cobra relevancia como una alternativa económica y natural para mantener la vitalidad de la melena.

Foto: Pexels

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Guía paso a paso para elaborar el tónico y el shampoo natural

A través de un video difundido en la red social Instagram por la creadora de contenido Cervantes Gema, se comparte una receta tradicional heredada por su familia para estimular el crecimiento del cabello y retardar la aparición de canas. El procedimiento inicia con la elaboración de una infusión concentrada que sirve como base nutricional para enriquecer cualquier producto de higiene personal de uso frecuente.

Para preparar esta fórmula botánica en el hogar, la creadora muestra la siguiente secuencia de pasos síntesis:

Hervir un litro de agua filtrada en una olla a fuego medio.

Agregar un puño de hojas de guayabo, un puño de romero fresco y siete hojas de laurel (en la receta original se incluyen hojas de siriano, aunque se pueden omitir si no se consiguen).

Dejar hervir la mezcla de hierbas durante tres minutos con la olla tapada.

Apagar el fuego y dejar reposar la infusión durante toda la noche para concentrar los extractos.

Colar las hojas al día siguiente para obtener el tónico líquido resultante.

líquido resultante. Mezclar el tónico obtenido con un shampoo neutro o de uso personal en un recipiente de vidrio.

o de uso personal en un recipiente de vidrio. Menear la mezcla de manera constante durante varios minutos hasta lograr una integración homogénea antes de envasar.

Aplicación cotidiana y beneficios del tónico vegetal

El extracto líquido resultante se puede aplicar directamente sobre el cuero cabelludo todas las mañanas a manera de tónico fortificante o bien utilizarse en forma de shampoo durante el baño habitual. Según lo expuesto en el video viral por la autora del contenido, el uso constante de esta preparación natural ha mostrado excelentes resultados a lo largo de décadas en adultos mayores de su entorno familiar, ayudando a conservar la fuerza del cabello, mantener la densidad y reducir la cantidad de canas visibles.

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Entre los aspectos más destacados de esta receta de cuidado casero sobresalen los siguientes puntos:

Versatilidad de uso: Funciona tanto como loción capilar de uso diario sin enjuague o como un shampoo enriquecido.

Funciona tanto como loción capilar de uso diario sin enjuague o como un shampoo enriquecido. compatibilidad de ingredientes : Permite emplear cualquier shampoo base de preferencia personal, de preferencia de origen natural o neutro.

: Permite emplear cualquier shampoo base de preferencia personal, de preferencia de origen natural o neutro. Propiedades de los ingredientes: De acuerdo con la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM, el romero y las hojas de guayabo cuentan con registros de uso popular para fortalecer el cabello y evitar afecciones en el cuero cabelludo.

De acuerdo con la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM, el romero y las hojas de guayabo cuentan con registros de uso popular para fortalecer el cabello y evitar afecciones en el cuero cabelludo. Preparación rápida: La infusión requiere pocos minutos de cocción y se elabora con insumos herbales de fácil acceso.

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