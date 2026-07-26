En muchos países este domingo 26 de julio se celebra el Día Internacional de los Abuelos. Una fecha donde cada año, millones de familias en México aprovechan el verano para reconocer el papel de los abuelos en la vida familiar.

No obstante, es común que cada tercer domingo de julio surja la misma duda entre las personas, con respecto a la fecha correcta de la celebración, ya que en México puede llegar a festejarse en tres ocasiones diferentes a lo largo del año.

La respuesta está en el origen de estas conmemoraciones, pues, aunque las tres buscan rendir homenaje a las personas mayores y destacar su importancia en la transmisión de valores, experiencias y tradiciones, cada una tiene su propio contexto y responde a diferentes iniciativas.

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Foto: Carlos Mejía

¿Por qué esta conmemoración se festeja en fechas distintas?

El 26 de julio es considerado en diversos países como el Día de los Abuelos, una fecha vinculada con la tradición cristiana que conmemora a San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María y, de acuerdo con la tradición católica, abuelos de Jesús.

La celebración tiene un profundo significado para millones de creyentes, ya que ambas figuras son consideradas patronos de los abuelos y de las personas mayores. Con el paso de los años, la conmemoración fue adoptada en distintos países como una oportunidad para reconocer el aporte de los abuelos.

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En fecha se estableció en 1998 por la organización no gubernamental Mensajeros de la Paz, con el fin de rendir homanaje y destacar la labor de los adultos mayores como pilares de sabiduría, apoyo emocional y unión en el hogar.

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Día Nacional de las Personas Adultas Mayores. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

¿Por qué en México también se celebra el 28 de agosto?

Aunque el 26 de julio ha ganado mayor presencia en el ámbito internacional, en México la fecha más arraigada continúa siendo el 28 de agosto, conocido tradicionalmente como el Día del Abuelo, que enaltece el éxito de la vejez y su legado.

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Esta conmemoración tiene su origen en la segunda mitad del siglo XX, cuando se instauró el 28 de agosto de 1983 y, con el paso de las décadas, fue impulsada por instituciones públicas y organismos dedicados a la asistencia social.

Su objetivo principal ha sido reconocer la contribución de las personas adultas mayores, promover el respeto hacia este sector de la población y sensibilizar sobre la importancia de garantizarles una vida digna.

Foto: canvas

Por su parte, el 1 de octubre se celebra el Día Internacional de las Personas de Edad, establecida el 14 de diciembre de 1990 por la Asamblea General de las Naciones Unidad de la ONU, con el fin de reconocer la contribución de los adultos mayores en el desarrollo económico y social.

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Asimismo, esta iniciativa busca dar mayor visibilidad a las personas mayores y reflexionar sobre el progreso y los desafíos para garantizar el disfrute pleno de los derechos humanos, resaltando las oportunidades y los desafíos asociados al envejecimiento demográfico.

¿Cómo celebrar a tu abuelo o abuela este día?

Muchas familias optan por organizar comidas, reuniones o visitas para convivir con sus adultos mayores, mientras que otras aprovechan la ocasión para expresarles su agradecimiento mediante mensajes, cartas, regalos o actividades especiales en familia.

Si no puedes pasar esta fecha junto a ellos, un mensaje cambiará su día por completo. Foto: Pexels

En México, los abuelos ocupan un lugar central dentro de la estructura familiar. Además de transmitir costumbres, historias y conocimientos, en muchos hogares desempeñan un papel fundamental en el cuidado de los nietos, el apoyo económico y el fortalecimiento de los vínculos familiares.

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Estos recordatorios anuales representan una oportunidad para reconocer la experiencia, el cariño y el legado que los abuelos dejan en las familias mexicanas, así como para reflexionar sobre la necesidad de garantizar mejores condiciones de vida para una población que continúa creciendo año con año.

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