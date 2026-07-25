Los milagros aún existen. Después de los terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio, diversos casos de rescate se viralizaron en redes sociales, dejando historias increíbles y emotivas que continúan sorprendiendo a los usuarios.

A un mes de este doble siniestro, cientos de familias siguen excavando entre los escombros, con la esperanza de encontrar a sus seres queridos. Según el último reporte difundido por el gobierno, la cifra de muertos asciende a por lo menos 5 mil 398 y 16 mil 740 heridos.

Aunado a ello, el caso de una pequeña perrita se volvió viral en plataformas digitales, luego de ser rescatada con vida casi 1 mes después del suceso. El emotivo momento quedó registrado en video y ya ha desatado un sinfín de comentarios en internet.

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Un hombre camina frente a edificios afectados por los terremotos del pasado 24 de junio, en Catia La Mar. FOTO: RONALD PEÑA R. EFE

Rescatan a perrita de los escombros en Venezuela

La grabación que circula en redes muestra el momento en que miembros de un equipo de rescate reaniman a una perrita de raza caniche llamada Laila, luego de permanecer enterrada bajo los restos y escombros de una estructura colapsada por 29 días, ubicada en la localidad de La Guaira.

En las imágenes se puede ver a los brigadistas acariciando al pequeño animal, mientras le ofrecen agua para beber de una botella de plástico. "Qué milagro Dios mío", se escucha decir entre los presentes. Aunque la perrita luce cansada y su pelaje blanco se ve manchado, parece estar consciente.

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El video fue compartido en TikTok por la brigada de rescate "Topos Orientales A.C." y como era de esperarse, el emotivo rescate no pasó desapercibido por los internautas, quienes al poco tiempo calificaron el caso de Laila como un símbolo de esperanza en medio de la catástrofe y la incertidumbre.

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Aunque la perrita presentó severos signos de deshidratación y desnutrición, los brigadistas la encontraron consciente y capaz de beber agua por sí misma, un hallazgo que fue calificado como un verdadero milagro y que llenó de ánimo a la brigada que continúan las labores de búsqueda.

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De acuerdo con cifras oficiales, un total de 859 edificios sufrieron daños y 190 de ellos colapsaron. Asimismo, el gobierno calcula que los sismos dejaron a cerca de 17 mil 907 personas sin hogar, quienes permanecen en los 107 campamentos instalados en La Guaira, Caracas y Miranda.

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