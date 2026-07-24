Por medio de redes sociales, causó revuelo el video de un motociclista que al transitar sobre Circuito Interior, entre los límites de la Alcaldía Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, logró captar el momento exacto en que un grupo de hombres intentó robar a un conductor con la llamada "estafa de la llanta ponchada".

Aunque la estafa ya es conocida entre varios automovilistas, el video del usuario de TikTok @esebrandon con más de 2 millones de vistas, confirmó que los delincuentes operan en grupo y que identifica a las víctimas en medio del tráfico, regularmente son adultos mayores o personas que viajan solas.

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Estafa de la "llanta ponchada". Foto: Rebeca Jiménez. EL UNIVERSAL

Motociclista evita “estafa de la llanta ponchada”

En el clip se observa a uno de los cómplices, caminar hacía el vehículo para decirle al chofer de que lleva una llanta ponchada. La interacción es muy breve, mientras el auto está en marcha.

Al atravesar la avenida, otro sujeto le hace una seña para alertar y al estar sobre una vialidad más despejada, el coche se detiene metros más adelante. En ese momento, el cómplice de la segunda segunda seña prende el flash de su celular para que sus compañeros sepan que la víctima se detuvo.

El conductor sin sospechar de que las personas estaban coludidas, se bajó a revisar el neumático. Sin embargo, el motociclista que iba grabando alcanzó al conductor para evitar el robo.

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“Jefe, súbase, lo van a robar… váyase rápido”, exclamó.

Con algo de confusión, el conductor regresó al auto para retirarse del lugar, mientras los delincuentes se dieron la vuelta para disimular. Asimismo, el motociclista le advirtió: “Esos se dedican a decirle que traen su llanta ponchada o que traen algo safado”.

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¿Cómo protegerte de la estafa de la "llanta ponchada"?

De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, que ayuda a prevenir el delito en la CDMX, una vez que el conductor desciende del auto, los cómplices se acercan para despojarlo de sus pertenencias o del vahículo.

Incluso, los estafadores pueden ofrecer ayuda diciendo que conocen un taller mecánico y, con la promesa de auxiliarlos, piden que los siga y cuando arriban al supuesto taller, simulan hacer una reparación y entregan una nota con un cobro de cantidades exageradas.

El mejor método para protegerse de la estafa de la "llanta ponchada" es hacer caso omiso a las supuestas "advertencias" y conducir hasta un lugar seguro para revisar el neumático como una gasolinera o en modulos de la policía.

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