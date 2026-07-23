El caso de la muerte de la adolescente Dafne Zapata continúa generando indignación en redes sociales, luego de que el pasado 13 de julio, la menor de 13 años de edad y originaria de Ciudad Mante, ingresó a un curso de verano en la Academia Militarizada Doenitz en Tamaulipas y cuatro días después, fue entregada sin vida a su madre.

Tras las movilizaciones exigiendo justicia para la menor que falleció bajo extrañas circunstancias, el creador de contenido Octavio Arroyo, mejor conocido como Mr. Doctor, entrevistó en su canal de Youtube a Alejandra Quintos, madre de Dafne, donde contó los momentos de angustia que vivió previo a la muerte de su hija.

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Desde la noche del viernes y durante el sábado, la gente acudió a orar por Dafne y exigir justicia por su muerte. | Foto: Especial.

Las claves del caso Dafne, menor que murió en academia militar

Al inicio de la conversación, la madre Dafne compartió que su hija cursaba segundo de secundaria. La describió como una niña alegre que practicaba box y gimnasia, que tenía muchas aspiraciones y la inquietud de probar su condición física estas vacaciones en el campamento militar.

Señaló que supo de la Academia Militarizada por una publicidad que le apareció en redes sociales, donde se promocionaba son muchas actividades y debido a los comentarios positivos que había en la cuenta de Facebook de la institución, decidió inscribir a Dafne, no sin antes acudir a las instalaciones.

En el lugar le explicaron los beneficios de la educación militar, para que los jóvenes desarrollen características de supervivencia, disciplina y autonomía.

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Asimismo, destacó que fue entrevistada durante 3 horas por una de las coordinadoras del lugar —identificada como Estrellita- para saber el contexto de Dafne como hija única y, al percatarse que era madre soltera, terminó por convencerla explicándole los beneficios que tendría esa formación en su vida a largo plazo.

En el primer día de Dafne en la Escuela Militar, la madre mencionó que conoció al director Jorge Luis Ponce. También señaló que las oficiales se sorprendieron por la actitud de la menor, que iba dispuesta a aprender y acató las órdenes durante su ingreso; como quitarse el maquillaje y dejar el celular, pues estaba prohibido cualquier tipo de distracción.

“Me dice estrellita: a partir de ahora guarda mi número. Toda comunicación va a ser conmigo, porque yo soy la encargada del área femenil. Entonces yo me voy y ella me mantiene informada mediante llamadas”, dijo Alejandra.

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Foto: Captura de pantalla en redes sociales.

En el transcurso de la estancia de Dafne en la institución, la oficial Estrellita se comunicó con Quintos el miércoles 15 de julio para informarle que supuestamente había sufrido una caída y la habían llevado al doctor. Tras ser atendida, la madre pidió hablar con su hija y por las reglas de la institución se le negó la llamada, a lo que Estrellita le envió una foto y un video donde Dafne dice estar bien y le pide que no se preocupe.

Esa noche, Alejandra recibió otra llamada de Estrellita para decirle que Dafne estaba mejor y que había creado un lazo de confianza con la menor. "Me dice que no se quiere ir de aquí, que porque tú trabajas mucho, en ocasiones se siente solita en su habitación, como no tiene hermanito, solo juega con su perro. Aquí está bien. Me dice mamá, ¿tú crees?”.

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La noche del jueves 16 de julio Estrellita la llamó para contarle que Dafne tenía tos, que estaba débil y que del esfuerzo se había orinado y vomitado, además mencionó que tras el incidente, la menor presuntamente dejó que ella la bañara.

En su relato, la madre de Dafne señaló que la cuidadora se quedó hablando con ella durante 40 minutos para convencerla de que la niña estudiara la secundaria ahí cuando acaben las vacaciones, a lo que ella se negó rotundamente.

Posteriormente, alrededor de la medianoche, nuevamente se comunicó Estrellita, esta vez para avisarle que la niña volvió a desvanecerse, mientras se bañaba y que ya no presentaba signos vitales.

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Sin embargo, la versión de la institución dio un giro inesperado cuando la mamá de Dafne hizo público el certificado de defunción que otorga la Secretaría de Salud, en el cual se indica “Tipo de Defunción: Homicidio”.

Madre de Dafne señala comportamiento sospechoso de los cuidadores de la escuela militar

En el relato con Mr. Doctor, Quitos recordó que otra menor que conoció a Dafne en la academia militar, se le acercó en Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes para contarle que alguien a quien le dicen el “Papá Villa”, les preguntó a las niñas en el campamento si ya habían iniciado su vida sexual.

“Dafne no se dejó tocar, por eso me la sumergieron, me la torturaron. No se dejó amedrentar porque sabía técnicas de defensa personal”, agregó Alejandra.

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“¿Qué le pasó? O sea, ¿qué tormento vivió durante 4 días mi pobre bebé?. Para mí no hay consuelo. Yo quiero justicia.”, dijo entre lágrimas.

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