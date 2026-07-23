Naucalpan, Méx.- Una persona sin vida fue el saldo de un enfrentamiento a balazos registrado en la colonia La Florida, sobre Periférico Norte, luego de un presunto asalto a una tienda de abarrotes.

De acuerdo con comerciantes de la zona, varios sujetos intentaron asaltar el establecimiento.

Elementos de la policía municipal acudieron al lugar y se enfrentaron a disparos con los presuntos delincuentes.

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Tras el intercambio de disparos, uno de los presuntos asaltantes quedó sin vida en una parada de transporte público ubicada sobre Periférico Norte.

La zona quedó bajo resguardo de elementos de la policía municipal, en espera del arribo de personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), que realizará las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

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