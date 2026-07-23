El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, anunció este jueves aranceles a 60 países, México incluido, por considerar que no han adoptado o aplicado de manera efectiva prohibiciones a la importación de bienes producidos mediante trabajo forzado.

Esa falla, señalo Greer en un comunicado, ha supuesto “una carga o restricción para el comercio de Estados Unidos, por lo que es susceptible de ser objeto de medidas en virtud de la Sección 301(b) de la Ley de Comercio”.

¿A qué países EU aplicará un nuevo arancel?

México está incluido en el grupo de países a los que se les impone un arancel del 10% por no haber logrado hacer cumplir de manera efectiva la prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzoso. La lista incluye a:

Argentina

Bangladesh

Camboya

Canadá

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Honduras

India

Indonesia

Jordania

Malasia

Paquistán

Sri Lanka

Trinidad y Tobago

Reino Unido

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Otro grupo de países, afectado por un arancel que irá de 10 a 12.5%, una vez deducido el tipo de la nación más favorecida (NMF), incluye a la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea y Suiza.

Otros países, a los que Estados Unidos acusa de no haber impuesto siquiera una prohibición a la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso, se verán afectados con un arancel de 12.5%.

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La lista incluye a los siguientes países, entre otros:

Argelia

Angola

Australia

Las Bahamas

Bahréin

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Perú

Rusia

Venezuela

¿Qué podructos están libres de arancel?

El Representante Comercial de EU (USTR, por sus siglas en inglés), señaló que, por instrucciones del presidente Donald Trump, habrá algunas excepciones para:

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Materias primas que, de estar sujetas a estos aranceles, podrían provocar la falta de disponibilidad de suministro nacional Productos que podrían causar perturbaciones en toda la economía si estuvieran sujetos a estos aranceles Productos que no pueden cultivarse o producirse en cantidades suficientes o a precios razonables en Estados Unidos, ni obtenerse de otras fuentes Ciertos productos de Argentina, Bangladesh, Camboya, Ecuador, El Salvador, la Unión Europea, Guatemala, Indonesia, Jordania, Malasia, Suiza, Taiwán o el Reino Unido que alentarían a estas economías a cumplir con los compromisos relativos a las prohibiciones de importación de productos elaborados mediante trabajo forzado o a promulgar y hacer cumplir de manera efectiva una prohibición de importación de productos elaborados mediante trabajo forzado Artículos para los cuales estos aranceles podrían no contribuir sustancialmente a la eliminación de los actos, políticas y prácticas que se determinó que son objeto de acción en las investigaciones.

El anuncio tiene lugar horas antes de que expire, esta medianoche, el arancel global del 10% que había impuesto Trump, y que la Corte Suprema invalidó.

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