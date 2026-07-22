El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmó que México no ha tomado represalias comerciales contra los aranceles de Estados Unidos, aunque, dijo, hay una investigación abierta contra la carne de cerdo estadounidense.

Pero “los mexicanos han sido muy pragmáticos, dependen bastante de nuestro mercado para su crecimiento y para su empleo. Ellos lo saben. Nosotros lo sabemos.

"Es por eso que podemos proceder de una manera bastante poco dramática con los mexicanos. Y ellos entienden que si toman medidas sobre la carne de cerdo, las consecuencias para ellos podrían ser bastante desafiantes dada su dependencia de nosotros”.

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Greer comentó que eso ya se lo dijeron a las autoridades mexicanas y que monitorearán para que se mantenga el mercado abierto a la carne de cerdo estadounidense.

Ante senadores del Partido Demócrata que criticaban la estrategia arancelaria de la Casa Blanca porque consideraban que eso aumenta la inflación y encarece la vida de las familias y la producción de la industria, defendió la aplicación de aranceles, ya que dijo la inflación es baja.

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En respuesta a que EU aplicará un arancel de 50% a Canadá, que es su socio comercial y que incluso será más alto que el cobro que se hace a China, el representante comercial estadounidense dijo que “China tiene, por mucho, aranceles más altos que Canadá, por mucho”.

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EU prevé acuerdos provisionales con México y Canadá antes de que termine el año

Ante el comité de Finanzas del Senado estadounidense, Greer dijo que espera que antes de fin de año, podamos tener al menos opciones para que el presidente (Donald) Trump y los líderes de Canadá y México consideren posibles acuerdos provisionales”.

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Expuso que los convenios serán bilaterales. “Cosas que Canadá pueda hacer por un lado y México, pueda hacer por el otro para fortalecer la aplicación de las normas, mejorar sus compromisos hacia nosotros y asegurarnos de que estamos gestionando todos los problemas comerciales. Me gustaría tener algunos acuerdos. Uno con Canadá, uno con México...”.

Añadió que hay otros temas que tomarán más tiempo, como son reglas de origen, temas laborales y de medio ambiente, y dejó ver que podrían llevarse las discusiones sobre esos puntos al Congreso.

Expuso que por la tarde viajará a México para participar en la tercera ronda bilateral de negociaciones, para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum y con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

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Desde el martes están en territorio mexicano los integrantes del equipo negociador estadounidense para avanzar en la revisión del T-MEC con sus contrapartes mexicanas.

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