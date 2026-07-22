En Rusia, algunos funcionarios del sistema penitenciario detectaron el uso de un gato para trasladar drogas dentro de una prisión de Nizhni Nóvgorod, sin que presentara algún indicio de lesión.

El gato fue interceptado por los elementos de seguridad al intentar ingresar en la colonia penitenciaria número 17 de Nizhni Nóvgorod, con dos collares realizados de manera artesanal donde se encontraba la droga.

De acuerdo con el medio Euronews, el Servicio Federal de Ejecución de Penas (FSIN) detalló que el gato llevaba dos collares de tela, en donde se ocultaban sustancias prohibidas destinadas a los reclusos.

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Las autoridades revelan que el animal se encuentra en buen estado y fue devuelto a la calle.

GATO ES INTERCEPTADO CON DROGA CAMINO A UNA PRISIÓN EN RUSIA



🇷🇺| Las autoridades penitenciarias frustraron un inusual intento de ingresar drogas a la Colonia Penal 17 al interceptar a un gato que llevaba dos collares con sustancias ilícitas ocultas.



De acuerdo con el reporte,… pic.twitter.com/POHZX8h8tv — News On Demand (@OnDemand_News) July 22, 2026

Costa Rica y su “narco michi”

El modus operandi de utilizar un animal para transportar droga a los centros penitenciarios ya se había detectado en el 2025 en Costa Rica, cuando las autoridades rescataron al felino de un árbol.

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Las autoridades de la cárcel de Pococí en Costa Rica rescataron a un gato atorado en un árbol y descubrieron que el animal tenía amarrados dos paquetes con estupefacientes.

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Los paquetes contenían 235.65 gramos de aparente marihuana, un paquete de 67.76 gramos de aparente pasta de crack; por el momento se desconoce si es la primera vez que utilizan un animal para ingresar droga al penal.

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ss/mcc