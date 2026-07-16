Autoridades de la Ciudad de México, en coordinación con fuerzas de seguridad del Gobierno federal, aseguraron 54 kilogramos de marihuana a través de un cateo en un inmueble de la alcaldía Venustiano Carranza, desde donde presuntamente se distribuía la droga en taxis de aplicación.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) realizaron trabajos de investigación en seguimiento a denuncias por un grupo de personas que al parecer distribuía droga usando taxis por aplicación, informó la SSC.

Con los datos de prueba recabados, un agente del Ministerio Público solicitó la orden de cateo a un juez de control del Sistema Procesal Acusatorio.

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Luego de obtener el mandamiento para intervenir el inmueble, personal de la SSC y de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ), con apoyo de las Secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), de Marina Armada de México (Semar) y de la Guardia Nacional (GN), desplegaron un operativo en el cruce de la calle Retorno 39 y la avenida Del Taller, en la colonia Jardín Balbuena.

Dentro del domicilio se aseguraron varios paquetes de diferentes tamaños con un peso aproximado de 54 kilos de marihuana.

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El inmueble fue sellado y quedó bajo resguardo policial, mientras que la marihuana fue puesta a disposición de un agente del Ministerio Público.

mahc/LL