La fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, dio a conocer que en lo que va de 2026 se han registrado 23 feminicidios en la Ciudad de México, de los cuales, en 22 casos se tienen judicializaciones, lo que significa, subrayó, que hay más de 95% de eficiencia.

“Hay 22 judicializados, eso habla de más de 95% de eficiencia en los resultados y del trabajo muy técnico que se está haciendo de investigación, por parte de la fiscalía y del gabinete de seguridad, específicamente la Secretaría de Seguridad, también con detenciones relevantes vinculadas a este delito”, dijo. En conferencia de prensa, junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, la titular de la FGJ-CDMX reconoció que “es verdad que sigue habiendo feminicidios” y se deben seguir trabajando para llegar a cero casos, por lo que consideró que las estrategias deben ir desde la prevención de delitos.

“Las estrategias tienen que estar desde la prevención, no únicamente en el tema de procuración y en eso estamos trabajando en conjunto con el Gobierno de la Ciudad, entre otras cosas, con estrategias vinculadas a otros delitos de violencia contra las mujeres, como lo es la violencia familiar”, señaló la funcionaria.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la fiscal señaló que durante todo 2025 se registraron 45 feminicidios en la Ciudad de México, de los cuales, 42 fueron judicializados.

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